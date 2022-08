Joker-Rollen für die FC-Bayern-Neuzugänge: Wie plant Nagelsmann?

Der FC Bayern hat in der Sommerpause ordentlich eingekauft. Fünf neue Spieler begrüßte man an der Säbener Straße. Gegen Eintracht Frankfurt stand aber nur Sadio Mané in der Startelf. Wie ist die Lage bei den anderen Neuzugängen?

München – Im Fanshop vom FC Bayern München hängen die Trikots mit den neuen Nummern schon an vorderster Front im Schaufenster. Die Spieler, die sie tragen, müssen sich aber noch hinten anstellen. Beim spektakulären Liga-Start in Frankfurt (6:1) hatte nur Neuzugang Sadio Mané einen Startelf-Einsatz. Die vier anderen Neulinge haben noch eine Joker-Rolle. Kein Problem, sagen die Verantwortlichen, die mit den Neu-Münchnern schon die Zukunft und vor allem die wichtigen Saison-Phasen planen.

FC Bayern Transferpolitik bringt frischen Wind ins Team

Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel streiften sich in den ersten zwei Spielen also zunächst das Aufwärm-Leibchen über. Erstmal sind sie als Joker eingeplant. An der Säbener Straße können die Trainingskiebitze im Moment die Extra-Schichten beobachten, mit denen die Neuzugänge fit gemacht werden.

De Ligt übt Tempo-Sprints beim Bayern-Training

Während das Team am Montag den freien Tag genoss, zog De Ligt seine Runden auf dem Trainings-Feld. Erst allein in Sprints auf Zuruf von Bayerns Fitness-Coaches, dann im lockeren Auslaufen in der Gruppe mit Tel und Kingsley Coman, der wegen einer Rot-Sperre aus der letzten Saison noch ein weiteres Spiel pausieren muss. "Trainiert man bei Juventus etwas weniger als in Deutschland?", fragte sich da so mancher Fan. Es besteht bei ihm keine Eile, denn Dayot Upamecano ist im Moment gut drauf und zeigt sich gegenüber der Vorsaison deutlich formverbessert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Goalgetter Pavard macht es Mazraoui schwer

Benjamin Pavard ist im Moment wohl einer der weltweit besten Rechtsverteidiger. Jetzt fängt er auch noch an, Tore zu schießen – eins im Supercup, eins in der Liga. Da wird es schwer, an ihm vorbeizukommen. Das weiß auch Noussair Mazraoui und muss sich hinten anstellen. Doch genau für solche Situationen wurde er eingekauft: Druck aufbauen und den Konkurrenzkampf anheizen. Pavard beflügelt es wie selten zuvor.

Was plant Julian Nagelsmann mit seinen Neuzugängen Gravenberch, Mazraoui und Mané? © IMAGO / Lackovic

Vorteil Sabitzer – der FC Bayern Sechser blüht auf

Auch bei Marcel Sabitzer ist im Moment eine gute Entwicklung zu erkennen. In der letzten Saison hatten ihn schon viele als Fehleinkauf abgestempelt. Seine Körpersprache tat ihr Übriges. Alles vorbei und vergessen. Er hat sich festgesetzt und zieht jetzt neben Joshua Kimmich die Fäden. Ryan Gravenberch muss anerkennen, dass es für ihn noch nicht zu ersten Elf reicht.

Bayerns Top-Talent Tel soll herangeführt werden

Was für Gravenberch gilt, gilt selbstverständlich auch für Mathys Tel. Der 17-Jährige soll an das Team und die Abläufe herangeführt werden und nicht verheizt werden. Es gibt auch keinen Grund für Trainer Julian Nagelsmann dies zu tun. Er weiß genau, diese Saison ist lang und anders aufgebaut. Freie Montage wird es seltener geben, denn ab Ende August beginnen die Englischen Wochen für den Meister von der Isar. Zudem pausiert die Liga im November für die Winter-WM.

Mit voller Kraft gehen die Bayern in die Englischen Wochen

Man will in der entscheidenden Phase der Liga im Frühling mit voller Kraft angreifen und da ist es passend, wenn man fünf starke Neuzugänge hat, die mit ziemlicher Sicherheit auch ihre Startelf-Debüts geben werden.