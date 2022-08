17 Jahre und 100 Tage: Mathys Tel ist der jüngste Bayern-Star seit Wanner

Erster Einsatz gegen Frankfurt: Mathys Tel ist der zweijüngste Debütant des FC Bayern in der Liga – nach Paul Wanner.

Frankfurt/München - Fünf Neue, fünf Bundesliga-Debüts: Einzig Sadio Mané stand beim 6:1 in Frankfurt in Bayerns Startelf. Es ist als Statement von Julian Nagelsmann zu werten, dass er zunächst Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch bei einer Solo-Einwechslung in der 57. Minute auf Feld schickte. Der Bayern-Trainer ist begeistert von den Fähigkeiten des Niederländers. Es folgten Mathys Tel (in Minute 65 neben Leroy Sané) sowie Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt (beide 82.). Damit feierten alle fünf Neuzugänge ihr Bundesliga-Debüt, vier als Joker.

Bayern-Teenie Mathys Tel: Nach nur zwei Wochen Debütant

Das französische Sturmtalent Tel wurde nach Paul Wanner (16 Jahre, 15 Tage) zum zweitjüngsten Bayern-Spieler der Liga-Historie mit 17 Jahren und 100 Tagen. Tel beeindruckte in nicht mal zwei Trainingswochen mit seiner Coolness und Abschlussstärke. Nagelsmann: "Im Training hat er den Tick jugendlichen Leichtsinn mehr – das ist gut so. Im Spiel hat er etwas reifer gespielt. Er ist ein Dribbler, ein herausragendes Talent, das seine Zeit brauchen und sich bei uns entwickeln wird."