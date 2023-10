Jérôme Boateng zurück im Bayern-Training: Wie der Verteidiger in die Mannschaft passt

Der FC Bayern steht kurz davor, Jérôme Boateng zurückzuholen. Aber wie genau ordnet sich der 35-Jährige ins Team ein?

München – Da trainierte er plötzlich wieder mit, einfach so – als wäre er nie weggewesen. Nur das aktuelle, in schwarz gehaltene Trainingsshirt mit den hellgrünen und violetten Streifen passte nicht zu Jérôme Boateng. Die Mitspieler bei der Reservisten-Einheit am Sonntagvormittag an der Säbener Straße schon. Der 35-jährige Boateng kickte und scherzte auf dem Platz neben den beiden ein Jahr jüngeren Eric-Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller. Vor allem mit Müller hatte Boateng sämtliche Vereinstitel gewonnen, das doppelte Triple (2013 und 2020) mit Bayern, den WM-Pokal mit der deutschen Nationalelf 2014 in Rio.

Nur 430 Minuten für Boateng in der vergangenen Saison

Um 11.03 Uhr betrat Boateng am Tag nach dem spektakulären 2:2 seiner – zum Teil – ehemaligen Kollegen bei RB Leipzig den Trainingsplatz, direkt hinter Trainer Thomas Tuchel. Tag eins der Testphase für den vereinslosen Innenverteidiger, der erst auf Herz, Nieren und Fitness geprüft wird bevor er einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben soll. Seine letzte Partie hatte der gebürtige Berliner für Olympique Lyon am 3. Juni in der Ligue 1 gegen Nizza bestritten.

Ein gewohntes ungewohntes Bild: Jérôme Boateng ist zurück beim FC Bayern © IMAGO / Smith

In der gesamten vergangenen Saison kam er aufgrund von Verletzungen lediglich auf acht Einsätze und dabei 430 Spielminuten – zu wenig? Nach seinem Vertragsende hielt sich Boateng in der Sommerpause mit einem Personal-Trainer fit. Der FC Bayern ließ auf der Homepage verlauten: „Nach dem 2:2 des FC Bayern im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig absolvieren die Spieler, die nicht in der Startelf standen, am Sonntag eine Trainingseinheit an der Säbener Straße. Mit dabei: Der zweifache Triple-Sieger Jérôme Boateng. Boateng soll auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mittrainieren.“ Um sich als Back-up für die Innenverteidigung zu empfehlen.

Kim bei Asienmeisterschaft gefordert: Boateng als passender Ersatz?

Denn da drückt die Münchner der Schuh. Nach Fehlplanungen auf dem Transfermarkt stehen lediglich die gelernten Innenverteidiger Min-jae Kim, Dayot Upamecano und der aktuell angeschlagene Matthijs de Ligt (Knieprobleme) im Kader. Weil auch Abwehrtalent Tarek Buchmann (18) verletzt fehlt, herrscht Not am Mann. Als Kim und Upamecano im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster (4:0) passen mussten, war Tuchel gezwungen, im Abwehrzentrum mit Mittelfeldspieler Leon Goretzka als Abwehrchef und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui zu improvisieren.

Der letzte Weckruf für mehr Personal in der Defensive. Mit Weitsicht, denn nach der Winterpause kommt ein weiteres Problem auf Tuchel zu: Kim wird ab Anfang Januar fehlen, da er mit Südkorea bei der Asienmeisterschaft in Katar teilnimmt (ab 12. Januar) und je nach Abschneiden der Mannschaft von Chefcoach Jürgen Klinsmann (das Endspiel findet am 10. Februar statt) gefordert ist.

Boateng dürfte erst zur Rückrunde für die Champions League nachgemeldet werden

Dann könnte Boateng bestens aushelfen – in der Meisterschaft oder im DFB-Pokal. Denn in der Champions-League-Vorrunde ist der Routinier, obwohl zuvor ohne Vertrag, aufgrund der abgelaufenen Meldefristen für die Profis nicht spielberechtigt. So steht es in den UEFA-Regularien, VII Spielermeldung, Artikel 44 (Spielberechtigung) und 45 (Spielerlisten). Laut Artikel 46 (Nachmeldung) dürfte Boateng im Falle des Erreichens der K.o.-Runden ab dem Frühjahr 2024 nachgemeldet werden – wie jeder Neuzugang des Wintertransferfensters.

Beim 1:0-Sieg in Paris 2021 absolvierte Jérôme Boateng sein bislang letztes Champions-League-Spiel. Kommen noch welche im Frühjahr dazu? © IMAGO / PanoramiC

Sein Comeback könnte Boateng, der 2016 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt wurde, also frühestens am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SC Freiburg geben, vorbehaltlicher seiner Fitness und eines bis dahin unterzeichneten Vertrages. Realistischer erscheint der nächste und dann 364. Pflichtspieleinsatz (dabei von 2011 bis 2021 bislang zehn Tore und 25 Vorlagen) für die Münchner nach der Länderspielpause. So hätte Boateng knapp 14 Tage Zeit, um im Training vollständig fit zu werden. Ob dann am Saisonende ein weiterer Titel zu den zwei Königsklassen-Triumphen, den neun Meisterschaften und den fünf DFB-Pokal-Erfolgen hinzukommt?