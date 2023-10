Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: RB Leipzig gegen FC Bayern München – Endergebnis 2:2

In den ersten Bundesliga-Jahren hat RB Leipzig den FC Bayern als klare Nummer eins akzeptiert. Allerdings immer im Wissen, um die eigene Stärke, die Stärke der Mannschaft und das Potential des Klubs. Und inzwischen rütteln sie am Thron des Rekordmeisters und rütteln und rütteln und rütteln. Die 2:0-Führung zur Pause geht komplett in Ordnung. RB zeigt sich in allen Belangen überlegen: Klarere Spielidee, besseres und saubereres Passspiel und mehr Energie. So ist der FC Bayern bislang komplett dechiffriert und aller Stärken beraubt. Thomas Tuchel ist in der Kabine gefordert.