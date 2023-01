Jean-Marie Pfaff in der AZ: "Sommer ist der richtige Torhüter für den FC Bayern"

Der Poker um den Keeper geht weiter, Gladbach lehnt ein Angebot des FC Bayern ab. Pfaff lobt ihn in der AZ – gibt es einen Plan B aus Italien?

Sein Vertrag in Gladbach läuft aus, er will sofort zum FC Bayern wechseln: Der Schweizer Yann Sommer. Doch das Angebot von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde abgelehnt. Klappt der Deal noch?

Borussia Mönchengladbach hat aktuell die bessere Verhandlungsposition – und will den FC Bayern finanziell bluten lassen.

Im heißen Torwart-Poker um Yann Sommer (34) bleibt die Borussia hart, laut Sky wurde das jüngste Angebot aus München über acht Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Bonuszahlungen für den Schweizer, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, abgelehnt.

Wie viel ist Bayern bereit für Sommer zu zahlen?

Ein durchaus mutiges Vorgehen der Gladbach-Bosse, schließlich können sie jetzt im Winter letztmals eine Ablöse kassieren. Doch sie sind sich offenbar sicher, dass Bayern für Wunschkeeper Sommer noch mehr Geld investieren wird.

Wie zu hören ist, könnten sich beide Klubs bei zehn oder elf Millionen Euro einigen. Bayern ist gefordert, noch einmal nachzulegen, denn: Viel Zeit bleibt nicht. Bereits am Freitag (20.30 Uhr live bei Sat.1/DAZN und im AZ-Liveticker) geht die Bundesliga mit der Partie bei RB Leipzig weiter. Nach aktuellem Stand steht dann Sven Ulreich (34) zwischen den Pfosten.

Doch nach dem Unterschenkelbruch von Stammtorhüter Manuel Neuer (36) hätte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann liebend gern eine neue Nummer eins. Da Monacos Alexander Nübel (26) abgesagt hat, soll Sommer unbedingt kommen. "Wir werden in aller Ruhe eine Entscheidung treffen, werden genau überlegen, was da eine richtige Lösung sein kann", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach.

Pfaff: Sommer solle "aber nicht nur für ein halbes oder ein Jahr kommen"

Sommer wäre eine gute Idee – findet Torhüterlegende Jean-Marie Pfaff. "Yann Sommer ist in dieser Situation der richtige Torhüter für den FC Bayern", sagt Pfaff in der AZ: "Er hat mehrfach bewiesen, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann, gerade gegen die Bayern hat er oftmals seine Klasse gezeigt."

Laut Pfaff solle Sommer "aber nicht nur für ein halbes oder ein Jahr kommen. Der FC Bayern sollte ihm einen Vertrag über zwei oder drei Jahre geben. Wenn Neuer zurückkommt, und man weiß ja heute noch nicht, ob er wieder zu alter Stärke zurückfinden wird, hat man dann zwei Top-Torhüter im Kader, die sich gegenseitig pushen können."

Das klingt nach einem sinnvollen Plan, Sommer hat den Münchner Verantwortlichen längst mitgeteilt, dass er sofort wechseln möchte.

Pfaff: "Kobel erst ein Kandidat, wenn Neuer die Karriere beendet"

Sollte der Deal klappen, stünde bei der Borussia offenbar in Jonas Omlin (29) vom HSC Montpellier ein Nachfolger bereit. Mit den Sommer-Millionen dürfte der Transfer zu stemmen sein. Spannend ist zudem, wie es bei Bayern langfristig weitergeht auf der Torhüter-Position.

Dortmunds Gregor Kobel (25) wird besonders von Kahn sehr geschätzt. Er könnte 2024 ein Kandidat werden, um Neuer zu beerben. Dessen Vertrag läuft in eineinhalb Jahren aus.

"Gregor Kobel halte ich ebenfalls für einen guten Torwart, sein Wechsel nach Dortmund hat ihm in seiner Entwicklung sicher geholfen", sagt Pfaff: "Er spielt inzwischen ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Aber Kobel ist erst dann ein Kandidat für die Bayern, wenn Neuer seine Karriere beendet. Er kann sich in Dortmund noch weiterentwickeln und dann in zwei oder Jahren bei Bayern die Nummer eins werden."

Laut "Kicker" soll es bereits Kontakt zwischen Bayern und Kobel gegeben haben, konkret wurde es noch nicht. Zunächst konzentrieren sich die Bayern-Bosse auf diesen Winter. Wie italienische Medien berichten, soll Guglielmo Vicario (26) vom FC Empoli der Plan B sein, wenn es mit Sommer nicht klappt.