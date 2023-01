FC Bayern: Oliver Kahn zum Sommer-Poker – "Werden in Ruhe eine Entscheidung treffen"

Der FC Bayern bemüht sich weiter um die Dienste von Yann Sommer. Oliver Kahn bezieht Stellung zum aktuellen Verhandlungsstand.

München - Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern München hat sich im zähen Poker um Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zurückhaltend gezeigt: "Wir werden in aller Ruhe eine Entscheidung treffen, werden genau überlegen, was da eine richtige Lösung sein kann", sagte Kahn am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach.

Die Münchner wollen den Schweizer WM-Teilnehmer Sommer (34) als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (36) verpflichten. Ein Angebot mit einer millionenschweren Ablöse hatte noch keinen Erfolg. Nationaltorhüter Neuer fällt wegen eines Beinbruchs lange aus.

Bayern möchte nicht nur mit Ulreich und Schenk in die Saison gehen

Zuletzt war über ein Angebot von acht Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Bonuszahlungen spekuliert worden. Sommers Vertrag läuft am Saisonende aus. Jetzt könnte Mönchengladbach letztmals eine Ablösesumme kassieren, bräuchte aber einen Ersatz.

Nur mit Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (20) wollen die Bayern nicht in die Restrunde der Bundesliga starten. Der Tabellenführer aus München beginnt am Freitag mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig.