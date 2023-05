Jan-Christian Dreesen privat: So tickt der neue Vorstandsboss des FC Bayern

Jan-Christian Dreesen beerbt Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Was weiß man über die Familie und das Privatleben des neuen CEO? Hat er eine Ehefrau und Kinder? Und warum fehlt Dreesen ein Finger?

Eigentlich war Jan-Christian Dreesen beim FC Bayern schon weg. Eigentlich hatte er andere Pläne. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rief, auch ein etwaiger Ruhestand war zwischenzeitlich ein Thema.

Doch nun kam alles anders: Dreesen ist der neue Vorstandsboss beim FC Bayern: "Wenn etwas das Herz berührt, kann man seine Pläne ändern", hielt Dreesen auf der Pressekonferenz zu seiner Ernennung zum neuen Vorstandsvorsitzenden fest.

Kahn und Dreesen: Unterschiedlicher könnten die CEOs des FC Bayern nicht sein

Gerade hatte der deutsche Rekordmeister mit einem hochdramatischen 2:1 in Köln den elften Titelgewinn am Stück klargemacht. Jamal Musialas Siegtreffer war Bayerns zweites Tor in dieser Saison ab der 89. Minute. Das erste fiel auch gegen den 1. FC Köln. In der 90. Minute des Hinspiels jagte Joshua Kimmich den Ball aus rund 30 Metern unter den Querbalken.

Auf der Tribüne saßen damals Präsident Herbert Hainer und hinter ihm Bayerns bisheriger CEO Oliver Kahn und dessen Nachfolger. Zwar versuchte Dreesen mit Kahn abzuklatschen, doch dieser ignorierte ihn komplett. "Komm, lass mal", vermittelte Kahns Gesichtsausdruck.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Eine Szene, die sinnbildlich dafür steht, wie sehr sich beide unterscheiden. Auf der einen Seite der eigenbrötlerische Kahn, auf der anderen der kommunikative Dreesen. Auf der einen Seite der ehemalige Weltklassefußballer, auf der anderen ...?

Genau das ist der wohl größte Unterschied. Anders als Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge oder Kahn hat Dreesen nicht nur nie für den FC Bayern gespielt. Eine aktive Fußballerkarriere sucht man beim gebürtigen Ostfriesen vergebens.

Jan-Christian Dreesen ist seit 2013 Finanzvorstand beim FC Bayern

Dreesen, der am 4. September 1967 in Aurich geboren wurde, ist ein Mann der Zahlen. Seine Bankkarriere begann er in seinem Geburtsort und arbeitete sich von der Bayerischen Vereinsbank/HypoVereinsbank als Vorstand über die UBS und BayernLB zum FC Bayern hoch.

Dort löste er nach gut 30 Jahren Karl Hopfner ab und wurde im Februar 2013 Nachfolger als Finanzvorstand der Münchner. Ein Jahr später wurde er zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Dass der Verein während seiner Meisterserie regelmäßig Rekordumsätze präsentierte und im November 2014, 16 Jahre früher als geplant, die Allianz Arena abbezahlte, ist auch der Verdienst von Dreesen. Während der Corona-Pandemie gingen die Zahlen zwar runter. Rot blieben jedoch nur die Trikots.

Jan-Christian Dreesen: Empathischer als Vorgänger Kahn

Dreesen ist allerdings nicht nur ein Meister der Bilanzen, sondern auch ein Meister der Kommunikation. Die bisweilen trockenen Zahlen präsentierte er auf den Jahreshauptversammlungen regelmäßig mit viel Witz, Charme und Empathie.

Besonders auf diese Eigenschaften vermochte man bei Kahn nicht mehr zu hoffen. Anders, als Vorgänger Rummenigge, konnte dieser auch in der Kritik kein Wir-Gefühl, keine Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft und des Klubs herstellen. Jener Rummenigge soll Dreesen aus dem Hintergrund mit der sportlichen Expertise versorgen.

Jan-Christian Dreesen privat: Mit Frau Elke zwei gemeinsame Söhne

Über das Privatleben Dreesens ist nicht allzu viel bekannt: Der neue Bayern-Boss ist mit seiner Frau Elke verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Mit privaten Details hält er sich in der Öffentlichkeit allerdings weitgehend zurück.

In seiner Freizeit geht er gerne jagen, ist auch Pächter eines Jagdgebiets in Tirol. Im September 2017 war Dreesen mit einem Bekannten auf der Rumpfalm im österreichischen Brandenberg.

Jan-Christian Dreesen verliert bei Jagdunfall den linken Zeigefinger

Auf dem Weg zum Auto jedoch, als Dreesen sein Gewehr geschultert hatte, löste sich ein Schuss. "Dabei war die linke Hand im Bereich der Mündung", hieß es im offiziellen Polizeibericht, ohne den Namen Dreesens zu nennen. Kurz darauf bestätigte der FC Bayern den Vorfall.

Da es am Ort des Geschehens keinen Mobilfunkempfang gab, musste sein Begleiter ihn notversorgen. Er band ihm mit einem Gürtel den Arm ab, bevor aus dem Tal der Rettungswagen gerufen werden konnte. Im Klinikum Innsbruck konnten die Ärzte Dreesens Hand zwar retten, den linken Zeigefinger jedoch nicht.

Zweiter Schicksalsschlag: Jan-Christian Dreesen erleidet Herzinfakt

Nicht mal ein Jahr später der zweite Schicksalsschlag für den Ostfriesen: Kurz vor dem Halbfinal-Rückspiel 2018 in der Champions League bei Real Madrid erlitt Dreesen einen Herzinfarkt. Daraufhin musste er sich in München einer Operation unterziehen.

Mittlerweile hat sich Dreesen im Rahmen der Möglichkeiten von den Vorfällen erholt und ist bereit für seine neue Aufgabe als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern.