Irre Summe! So viel verlangt die SSC Neapel für FC-Bayern-Flirt Victor Osimhen

Nach der für seine Verhältnisse enttäuschenden Saison will der FC Bayern im Sommer einen neuen Stürmer verpflichten und hat Victor Osimhen auf dem Zettel. Dieser zeigt sich auch nicht abgeneigt. Die Ablöseforderung könnte den Münchnern jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

München - Die SSC Neapel spielt eine herausragende Saison. Mit 14 Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten dreht man an der Spitze der Serie A alleine seine Kreise. Mit ein Grund: Victor Osimhen! Auch dank des Nigerianers stehen die Süditaliener da, wo man sie lange Zeit nicht gefunden hat. Kein Wunder also, dass der 24-Jährige vom FC Bayern intensiv beäugt wird. Doch wie die renommierte italienische Zeitschrift "Gazzetto dello Sport" berichtet, müssten die Bayern-Verantwortlichen für einen Osimhen-Transfer noch tiefer in die Tasche greifen als zunächst vermutet.

Führt Osimhen die SSC Neapel zum ersten Meistertitel seit 1990?

Mit 31 Torbeteiligungen in 31 Spielen weist Victor Osimhen eine atemberaubende Statistik auf. Auch mit seinen insgesamt 26 erzielten Toren spielt der 24-Jährige längst mit den ganzen großen Namen mit. Er ist mit ein Grund, warum Neapel über die ganze Saison hinweg auf einer Euphoriewelle schwimmt und die Hoffnungen auf den ersten Titel seit über 30 Jahren groß sind.

Hieß der Superstar des Teams damals noch Diego Maradona, so ist es heute mit Sicherheit Victor Osimhen, der aller Voraussicht nach auch der Torschützenkönig der Serie A werden wird.

FC Bayern hat es nicht geschafft, Robert Lewandowski zu ersetzen

Der FC Bayern suchte in dieser Saison vergebens nach einem Stürmer dieses Formats und will nun auf der Stürmerposition nachlegen – dort, wo der Abgang Lewandowskis eine große Lücke gerissen hat und mit einem Jahr Verspätung unbedingt kompensiert werden soll. Gerade in den großen Spielen fehlte ein Stürmer von Top-Format.

Diese Tatsache wurde nur dadurch überblendet, dass Eric-Maxim Choupo-Moting zwischenzeitlich überperformte, mittlerweile aber auch aufgrund einer Verletzung nicht mehr den großen Faktor für den FC Bayern darstellt. Auch deswegen wird der Markt genauestens sondiert und Osimhen ist einer der Top-Kandidaten für den anstehenden Transfersommer.

150 Millionen – platzen Bayerns Träume von Osimhen an surrealer Ablöse?

Neben den Bayern haben auch andere Top-Vereine aus Europa ihr Auge auf den Stürmer der SSC Neapel geworfen. Das bringt die Süditaliener in die komfortable Lage, den Preis für ihren Stürmer ordentlich in die Höhe treiben zu können. Das ist einfachste Volkswirtschaft: Hohe Nachfrage führt zu steigendem Preis.

Neapels Präsident will Osimhen am liebsten behalten. © IMAGO/Franco Romano

Wie die "Gazetto dello Sport" berichtet, fordert Napolis Präsident Aurelio de Laurentiis unglaubliche 150 Millionen Euro. Das wird die Bayern-Bosse womöglich abschrecken. Schade aus Bayern-Sicht, da sich der Stürmer nach Informationen des Sky-Transfer-Experten Florian Plettenberg einen Wechsel an die Säbener Straße sehr gut vorstellen könnte.

Sky-Experte Plettenberg: Osimhen "hat Bock auf München"

"Osimhen will und würde sofort zum FC Bayern wechseln", lauten die Wort von Plettenberg, "und er hat Bock auf München." Der FC Bayern würde Sky-Infos zufolge "bis an die Schmerzensgrenze" gehen, doch ob der deutsche Rekordmeister wirklich gewillt ist, die bisherige vereinsinterne Transfer-Rekordsumme nahezu zu verdoppeln, ist fraglich. Der bisher teuerste Einkauf ist Lucas Hernandez, für den die Bayern 2019 80 Millionen Euro auf den Tisch legten.

Wird es für Osimhen doch die Premier League?

Die Forderungen von Neapel werden wohl auch die reichen Vereine aus der Premier League nicht abschrecken. Gerade die ebenfalls interessierten Vereine Manchester United, FC Chelsea und der FC Arsenal sind allesamt dafür bekannt, gerne auch mal sehr tief in die Tasche zu greifen.

Osimhen liebäugelt mehreren Medienberichten zufolge ohnehin eher mit einem Wechsel nach England, wie er selbst auch in einem Interview im März zugab. "Ich arbeite so hart daran, dass ich mir eines Tages meinen Traum erfülle, in der Premier League zu spielen", sagte der Stürmer der britischen Zeitschrift "The Athletic".

Stürmersuche bei den Bayern: (Fast) nur teure Kandidaten

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Bayern im Rennen mit den schwerreichen Klubs durchsetzen können und auch überhaupt so tief in die Tasche greifen wollen. Als Alternativen werden in München Harry Kane (Tottenham Hotspurs) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) gehandelt – deren Ablöse sich aber wohl in derselben Preisregion befinden dürfte.

Auch Harry Kane und Kolo Muani sind Kandidaten beim FC Bayern. Auch sie werden aber nicht günstig zu haben sein. © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic (www.imago-images.de)

Eine etwas günstigere Option für den deutschem Rekordmeister wäre da Gonzalo Ramos von Benfica Lissabon. So oder so, die Bayern haben bereits angekündigt, im Sommer auf der Stürmer-Position tätig werden zu wollen. Wer es am Ende wird, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.