Letztes Puzzlestück kommt: Anthony Barry komplettiert Tuchels Trainerteam beim FC Bayern

Seit einem knappen Monat leitet Thomas Tuchel die Geschicke an der Säbener Straße. Nun wird auch der letzte Teil des Trainergespanns seine Zelte in München aufschlagen, wie Tuchel selbst bestätigte.

München - Bereits bei Thomas Tuchels erster Pressekonferenz machte der Trainer des FC Bayern deutlich, dass ihm mit Anthony Barry ein wichtiges Teammitglied im Trainergespann noch fehlt. Wie der 49-Jährige selbst bei der Presskonferenz vor dem anstehenden Ligaspiel mit Mainz 05 verlauten ließ, ist ihm dieser Wunsch endlich erfüllt worden.

Tuchel wollte Barry seit Amtsantritt

Seit knapp vier Wochen versucht der deutsche Rekordmeister, Anthony Barry in Bayerns Landeshauptstadt zu lotsen. Das Problem bisher: Der Engländer stand noch immer bei Tuchels Ex-Klub FC Chelsea unter Vertrag.

Thomas Tuchel schwärmt von Barry

Von einem Ohr bis zum anderen strahlte der FCB-Trainer, als ihm ein Journalist die Frage zu Barry stellte. "Ich bin sehr glücklich, sieht man vielleicht an meinem Gesicht", beschreibt Tuchel seine Gefühle, nachdem seine Wunsch-Lösung endlich die Reise nach München antreten kann. Der FC Bayern habe "hart und lange gekämpft", denn die Bayern "wollten ihn unbedingt".

Anthony Barry arbeitet auch als Co-Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. © imago images/Crystal Pix

Über die Qualitäten seines neuen und alten Trainerkollegen konnte der 49-Jährige gar nicht mehr aufhören und lobte den Engländer in den höchsten Tönen. "Er hat das ganze Paket", so Tuchel, "die Persönlichkeit, die Liebe und Leidenschaft zum Spiel, die Qualität in den kleinsten Übungen."

Wann wird Barry neben Tuchel auf der Bayern-Bank sitzen?

Bereits im Ligaspiel gegen Mainz 05 am Samstag könnte der Engländer das Betreuerteam an der Seite von Thomas Tuchel komplettieren. Es ist damit zu rechnen, dass Barry nach seiner Ankunft heute bereits morgen zum Team stoßen wird und in der MEWA-Arena in Mainz 05 an der Seite von den bisherigen Co-Trainern Zsolt Löw und Arno Michels Platz nehmen wird.

Tuchel über Barry: "Hat Chelsea auf ein komplett neues Level gehoben"

Thomas Tuchel habe bereits bei Chelsea sehr gute Erfahrungen mit dem 36-jährigen Barry gemacht: "Er hat Chelsea auf ein komplett neues Level gehoben." Gleiches erhofft sich der Bayern-Cheftrainer jetzt auch beim FC Bayern München.

Nach langen Verhandlungen - Chelsea gibt Co-Trainer frei

Barry, der im Sommer 2020 zum Verein aus London gestoßen war, war bis zuletzt auch unter Graham Potter Teil des Trainerteams an der Stamford Bridge. Die Bayern-Bosse verhandelten seither, konnten sich aber bisher nicht auf eine Ablösesumme verständigen. Jetzt aber hat eine Einigung stattgefunden. Bereits am Donnerstag berichtete die englischen "Times", deren Infos auch "Sky" bestätigte, dass Anthony Barry Teil des Trainerteams der Münchner wird.

Barry hat einen guten Ruf in England

In seiner Heimat genießt der 36-Jährige ein gutes Ansehen und gilt Spezialist in Sachen Standartsituationen. Ob er in diesem Bereich auch beim FC Bayern für mehr Torgefährlichkeit sorgen wird, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle darf sich Tuchel freuen, dass ihm nun endlich sein Wunsch erfüllt werden konnte.