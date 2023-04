Mainz-Boss Heidel: Tuchel wird als FC Bayern-Trainer erfolgreich sein

Wenn am Samstag in der Bundesliga der FSV Mainz 05 und der FC Bayern München aufeinandertreffen, ist es für FCB-Coach Thomas Tuchel eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Christian Heidel, Sportvorstand der Mainzer, ist sich sicher, dass Tuchel bei den Bayern Erfolge einfahren wird.

21. April 2023 - 09:20 Uhr | AZ/dpa