"Eine Schippe drauflegen": Thomas Tuchel nimmt Spieler des FC Bayern in die Pflicht

Thomas Tuchel richtet vor dem anstehenden Ligaspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 klare Worte an seine Spieler. Vor allem von seinen Einwechselspieler wünscht sich der Cheftrainer mehr Impulse.

München - Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Champions-League sind beim FC Bayern die Blicke auf den Bundesliga-Endspurt gerichtet. Um den Vorsprung vor Titelkonkurrent Dortmund über die Ziellinie zu bringen, benötigt es aber eine Steigerung, wie Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor der anstehenden Partie gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) klarstellt.

Tuchel fordert mehr "Dampf von der Auswechselbank"

"Uns hat auch im Pokalspiel gegen Freiburg und gegen Hoffenheim etwas gefehlt, ja", bilanziert der Bayern-Trainer die beiden vergangenen Heimspiele auf nationaler Ebene. Den Grund kenne Thomas Tuchel "noch nicht ganz dafür". Was dem Übungsleiter in den vergangenen Wochen jedoch aufgestoßen hat, waren die Impulse von den Reservespielern. "Wir wünschen uns Dampf von der Auswechselbank", macht Tuchel deutlich.

Ryan Gravenberch (l.) findet sich zumeist nur auf der Bank wieder und äußerte seine Unzufriedenheit. © IMAGO/ ActionPictures

Das sei in den vergangenen Wochen nicht der Fall gewesen, so der Cheftrainer der Bayern. "Da können wir eine Schippe drauflegen", hebt Tuchel den mahnenden Zeigefinger und will das auch "in aller Deutlichkeit" ansprechen. Er wünsche sich, dass seine Einwechselspieler "öfter die Unzufriedenheit in Energie umsetzen".

FC Bayern hat am Samstag die nächste Gelegenheit

Alle Spieler, die sich im Spiel gegen Mainz 05 auf der Bank befinden, haben am Samstag also die Chance, die Worte von ihrem Cheftrainer umzusetzen und Tuchels fordernden Worten auch Taten folgen lassen. Das wird auch nötig sein, denn immerhin wartet gegen Mainz 05 eine Aufgabe, die Tuchel als "sehr schwierig" bezeichnet. Trotzdem gilt auch vor allem aufgrund des Titelrennens: "Wir reisen dahin, um zu gewinnen."