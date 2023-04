Bundesliga im Ticker zum Nachlesen: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern – Endstand 3:1

Aus Drei mach Null?

Nach Champions-League und Pokal-Aus bleibt für den FC Bayern nur noch die Chance auf den Meistertitel. Aber auch in der Bundesliga lief es zuletzt nicht rund! Am vergangenen Wochenende patzte man bereits gegen die TSG Hoffenheim und konnte von Glück sprechen, dass sich die Borussia aus Dortmund gegen den VfB Stuttgart in der 96.Minute noch den Ausgleich einfing.

Und heute? Der FC Bayern geht in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und hatte eine bis dato etwas zerfahrene Partie grundlegend im Griff. Doch in der zweiten Halbzeit wartete auf die Bayern ein Mainzer-Comeback, dass den FC Bayern komplett schockte. Auf ein 1:0 nach Patzer von Sommer fanden die Mainzer so richtig Spaß am Spiel. Die Mannen aus der Karnevalstadt hörten nicht auf und drängten weiter nach vorne.