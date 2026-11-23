Kane und Olise verletzt, auch Gnabry und Saibari stehen nicht zur Verfügung. Für Trainer Kompany wird die Offensive aktuell zum Puzzle ohne allzu viele Optionen – auch die Talente sind noch nicht reif genug.

Insgesamt 22 Minuten inklusive Nachspielzeit kam Jamal Musiala beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zum Einsatz, am Mittwoch in der Champions League beim OSC Lille könnte es schon eine halbe Stunde sein. Immerhin, Schritt für Schritt zu mehr Spielzeit und Rhythmus – so die Hoffnung. In genau diesem Bereich bewegt sich auch die Einsatzmöglichkeit für Luis Díaz (29), der sich gegen den FC Arsenal (2:2 am 21. Oktober) einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen hatte. Ob der Kolumbianer nach Nordfrankreich mitfliegt, wird sich am Dienstag entscheiden. Im Idealfall wären 15 bis 20 Minuten als Joker drin.

Für die Startelf von Trainer Vincent Kompany kommen beide nicht infrage. Ebenso wenig wie der nach seinem Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk frisch operierte Mittelstürmer Harry Kane und Michael Olise, der gegen Köln einen Schlag auf den linken Vorderfuß abbekam und unter einer Prellung leidet. Der Franzose trägt einen Spezialschuh zur Entlastung und wird täglich behandelt. Ein Comeback des 24-Jährigen könnte am Samstag beim Hamburger SV drin sein. Die ebenso verletzten Serge Gnabry (31/Verletzung am linken Oberschenkel) und Ismael Saibari (25/Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk) werden ihr Comeback erst 2027 feiern können.

Tom Bischof agierte gegen Köln zeitweise als Stürmer

Damit gehen Kompany die Optionen aus. Der einzige komplett fitte Angreifer für die Partie in Lille: Lennart Karl (18), der somit als Zehner gefragt ist. Wie schon gegen Köln, als das offensive Quartett nach den Auswechslungen von Kane und Olise so aussah: Rechts Talent Tim Binder, auf dem linken Flügel Nathaniel Brown und vor Karl - Surprise, Surprise! - Tom Bischof. Ab und an tauschten Karl und Bischof die Positionen, so dass der 1,68 Meter kleine Karl im Zentrum auftauchte. Das Problem daran beschrieb FCB-Sportvorstand Max Eberl mit einem Augenzwinkern: "Wenn neben mir auf der Tribüne einer gesagt hat: Jetzt flankt doch mal! Dann habe ich mir gedacht: Ja, aber auf wen? Ich weiß nicht, ob Lenny den Kopfball gewinnt – und das meine ich mit allem Respekt." Kein klassischer Zielspieler weit und breit.

Könnten gegen Lille wieder in der Offensive auflaufen: Tom Bischof. Lennart Karl und Tim Binder. © IMAGO/Michael Nibel

Die Bayern und ihr – erzwungenermaßen – großes Improvisationstheater: Denn auch Alphonso Davies (26), eigentlich Linksverteidiger, jedoch zuletzt als Ersatz von Díaz auf dem linken Flügel eingesetzt, fällt in den nächsten rund zwei Wochen aus: Faserriss im linken Oberschenkel. Kompany braucht große Puzzle-Qualitäten und viel Optimismus, schließlich stehen ihm von sieben Offensiv-Stars aktuell höchstens eineinhalb zur Verfügung. Ein Karl, ein Viertel Musiala plus ein Viertel Díaz. Also auf den Talente-Pool der U23 zugreifen? Macht der Cheftrainer ja bereits.

Binder und Codjo-Evora als Talente der Zukunft

Der 19-jährige Binder, obwohl ein Jahr älter, vom spielerischen Ansatz eine Art Kopie von Karl, kam gegen Köln zu seinem Bundesliga-Debüt. Ihm fehlen noch einige Schritte in seiner Entwicklung zum Profi, dennoch wird der Dribbler in Lille Olise ersetzen müssen. Kaltes Wasser kann ja belebend wirken. Erstmals überhaupt im Profi-Kader, feierte Nachwuchs-Torjäger Noah Codjo-Evora (19) gegen Köln kurz vor Schluss sein Debüt – und hatte wenige Ballkontakte. Der Franzose gilt mit 14 Spielen (vier Tore) in der Regionalliga Bayern und vier Partien in der Youth League der Uefa (ein Tor) als Talent für die Zukunft mit Vertrag bis 2030 – wie der gebürtige Augsburger Binder. Für die Gegenwart sind die Anforderungen im Profibereich doch sehr hoch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Dasselbe gilt für Talent Bastian Assomo, den Mittelstürmer der deutschen U17-Nationalelf. Ein bulliger, kantiger Neuner mit 1,90m-Statur. Doch der Junge aus Dantes U23-Mannschaft (hier sechs Tore in zwölf Spielen) ist erst 16 Jahre jung.