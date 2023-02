"Ich habe es so sehr vermisst": Sadio Mané vor Comeback beim FC Bayern

Sadio Mané meldet sich beim FC Bayern topfit zurück. Comeback schon gegen Union Berlin?

München - Nach dem ziemlich vermaledeiten Faschingswochenende sorgte beim FC Bayern zumindest eine Personalmeldung für gute Stimmung. Sadio Mané konnte endlich wieder mit der Mannschaft trainieren, der 30-jährige Senegalese war seit Anfang November wegen einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen inklusive Operation ausgefallen.

Sadio Mané: "Ich freue mich auf die Fans"

"Das Training war großartig, das Gefühl ist fantastisch!", berichtete Mané nun mit einem breiten Lächeln. Er sei "sehr, sehr glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein. Ich bin Fußballer, Fußball ist mein Leben. Ich habe es so sehr vermisst", ergänzte Mané: "Ich freue mich auf die Fans, den Fußball, die Atmosphäre, das Schießen von Toren und am Ende auf den Sieg."

Nagelsmann über Mané: "Er ist topfit und hat keine Probleme mehr"

Schon am Sonntag gegen Union Berlin (17.30 Uhr, live bei DAZN und im AZ-Liveticker)? "Er ist topfit, macht alles mit und hat keine Probleme mehr", hatte Trainer Julian Nagelsmann über Mané gesagt, nach einer Woche Training könne der Angreifer "wieder spielen". Wichtig: Mané dürfte bis zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 8. März wieder in bester Verfassung sein.

Mazraoui als Option für die rechte Abwehrseite?

Darauf hoffen die Münchner auch bei Noussair Mazraoui (25). Der Marokkaner könnte nach überstandener Herzbeutelentzündung bereits am Dienstag ins Teamtraining einsteigen.

Er gibt Nagelsmann eine neue Option für die rechte Abwehrseite, da Benjamin Pavard (26) nach seiner Gelb-Roten Karte in Paris im Rückspiel gesperrt ist. Das Union-Spiel dürfte für Mazraoui aber noch zu früh kommen. Kingsley Coman (26), der ebenso wie Paul Wanner (17) am Montag eine Extraschicht einlegte, steht den Münchnern nach Wadenproblemen wieder zur Verfügung.