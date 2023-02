Hämische Schadenfreude: Gladbach-Tweet nimmt Bayern-Boss Oliver Kahn hoch

Für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn kam es am Wochenende knüppeldick: Erst die von unangenehmen Nebengeräuschen geprägte Pleite bei Angstgegner Mönchengladbach, dann die deftige Portion Spott direkt aus der Social-Media-Abteilung der Borussia.

München - Der umstrittene Platzverweis gegen Dayot Upamecano mit seinem unschönen Nachspiel mit Trainer Julian Nagelsmann in der Hauptrolle und dann noch die neuerliche Niederlage: Borussia Mönchengladbach bleibt auch nach dem der Angstgegner des FC Bayern - der letzte Sieg des deutschen Rekordmeisters im Borussia-Park datiert vom 2. März 2019 (5:1).

Anspielung auf Sommer-Verpflichtung: Hämischer Gladbach-Tweet in Richtung Kahn

Und als wäre das noch nicht genug, bekam Vorstandsboss Oliver Kahn auch noch den beißenden Spott der Gladbacher Social-Media-Abteilung zu spüren.

"Wenn du Sommer kaufst, aber Gladbach immer noch nicht schlagen kannst", heißt es da in dem vielsagenden Post auf dem offiziellen englischsprachigen Twitter-Account der Borussia.

Bebildert ist das Statement zwar mit einem älteren Foto – es entstand unmittelbar nach dem Last-Minute-Ausgleich der anderen Borussia beim 2:2 der Münchner in Dortmund. Gerade hatte Anthony Modeste ausgeglichen und ein komplett ausrastender Oliver Kahn tobte auf seinem Tribünensitz.

Yann Sommer verliert mit den Bayern bei seinem Ex-Klub

Und weil es so schön passte, bedienten sie sich am Niederrhein des aussagekräftigen Fotos: Erst im Winter hatte der FC Bayern mit Yann Sommer bekanntlich Gladbachs Nummer eins als Ersatz für seinen langzeitverletzten Manuel Neuer an die Isar gelotst.

Ausgerechnet jenen Yann Sommer, der in der vergangenen Saison die Münchner Angreifer beim 1:1 in der Allianz Arena mit einer ganzen Serie von Glanztaten schier zur Verzweiflung gebracht hatte...