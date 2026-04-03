Harry oder nix! Kane fällt aus, Bayern hat plötzlich ein Sturm-Problem

Bayern-Stürmer Kane fällt wegen Problemen am Sprunggelenk gegen Freiburg aus - wird er fit für den Kracher gegen Real Madrid? "Ich bin ich eher positiv", sagt Kompany. Auch Jackson fehlt.

Es ist die Frage, die alle Bayern-Fans beschäftigt. Und die auch bei Real Madrid mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird: Wie schlimm hat es Harry Kane erwischt? Fällt er womöglich sogar im Viertelfinal-Hinspiel bei den Königlichen am kommenden Dienstag aus?

Kane fehlt in Freiburg

Trainer Vincent Kompany hatte am Karfreitag mit Blick auf das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) keine allzu guten Nachrichten, als er auf dem Podium an der Säbener Straße Platz nahm.

"Harry hat eigentlich gut trainiert bis Sonntag. Dann hat er irgendwann bei der Nationalmannschaft sein Sprunggelenk gespürt. Das hat Einfluss auf das Spiel jetzt in Freiburg. Er wird nicht zur Verfügung stehen", sagte der Bayern-Coach: "Trotzdem bin ich eher positiv, was den Dienstag angeht."

Ersatz für Kane im Sturmzentrum: Serge Gnabry. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Fit gegen Real Madrid?

Nach AZ-Informationen soll Kane bis zum Real-Gipfel fit sein. "Ich hätte ihn gerne dabei. Stand heute geht es noch nicht", sagte Kompany. Die Bayern-Ärzte behandeln Kane jetzt rund um die Uhr, um die Schmerzen aus dem Sprunggelenk rauszubekommen. 48 Tore hat Kane in 40 Pflichtspielen für die Münchner in dieser Saison erzielt, allein 31 in der Bundesliga. Der 32-Jährige jagt den Rekord von Robert Lewandowski (41 Treffer). In Freiburg könnte Serge Gnabry Kane im Sturmzentrum vertreten, da Nicolas Jackson wegen seiner Rot-Sperre noch einmal fehlt.

Neuer rechtzeitig zurück

Jackson wäre am Dienstag in Madrid wieder verfügbar. Aber klar: Ohne Kane hätte Bayern geringere Chancen aufs Weiterkommen. Insgesamt konnte Kompany nach der Länderspielpause mehrere erfreuliche Personal-Updates verkünden. Manuel Neuer kehrt nach seiner zweiten Muskelverletzung an der linken Wade pünktlich zur heißen Saisonphase ins Tor zurück. Auch Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala und Alphonso Davies sind wieder einsatzfähig. Und sogar Ersatztorwart Jonas Urbig, der vor einer Woche wegen einer Knie-Blessur von der Nationalmannschaft abreisen musste, ist wieder im Training. Alle vier werden aber wohl zunächst auf der Bank sitzen.

Wieder fit: Torhüter Manuel Neuer. © IMAGO/Philippe Ruiz

Bayern peilt das Triple an

"Wir haben die Jungs hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt wieder zur Verfügung", sagte Kompany: "Unser Kader ist ungefähr, wo er sein muss, wenn Harry zurückkommt für die großen Spiele. Wir gehen mit voller Motivation in die letzten zwei Monate." Bayern hat weiter Chancen aufs Triple - sofern keine Verletzungen dazukommen. Jetzt gehe es nur noch ums Gewinnen, betonte Kompany: "Jeder Spieler muss an sein bestes Niveau herankommen und maximal liefern." Gegner Freiburg sei "stabil in der Bundesliga und in Europa. Wenn ich ein schwieriges Auswärtsspiel in der Bundesliga auf dem Zettel habe, gehört das in Freiburg dazu", ergänzte der Bayern-Coach.

Blick auf Real Madrid

Angesichts des komfortablen Vorsprungs von neun Punkten auf Borussia Dortmund lässt sich das Königsklassen-Viertelfinale in Madrid aber freilich nicht ausblenden, wie Kompany zugab. "Das Spiel gegen Real ist so groß", sagte er. "Die Vorfreude ist riesig", meinte auch Vizekapitän Joshua Kimmich.

Das gilt besonders für den Kapitän. Manuel Neuer hat noch eine ganz persönliche Rechnung offen mit den Königlichen aus Madrid. Beim Halbfinal-K.o. der Bayern vor zwei Jahren war der 40-Jährige im Estadio Santiago Bernabéu lange der herausragende Mann auf dem Platz - bis er kurz vor Schluss entscheidend patzte. Neuer sinnt auf Wiedergutmachung.

Kompany lobt Neuers Form

"Manu ist 100 Prozent fit. Und was er diese Woche im Training gezeigt hat, war wieder sein bestes Niveau. Wenn er das in den nächsten Wochen zeigen kann, werden wir alle sehr froh sein", sagte Kompany über den Torhüter, der vier Wochen pausieren musste und dessen Zukunft über den Sommer hinaus weiter ungeklärt ist.