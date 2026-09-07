Hamann kritisiert Saibari: "Er ist wie ein schlechter Kane"

"Er ist wie ein schlechter Kane", sagt der Experte über den Offensivstardes FC Bayern.

Diese Kritik fällt deutlich aus: Nach dem 0:0 des FC Bayern bei Schalke 04 hat sich Sky-Experte Didi Hamann negativ über den Münchner Neuzugang Ismael Saibari geäußert. "Bei Saibari sagen sie, dass er vier Positionen spielen kann", meinte Hamann in der Talkrunde "Sky 90" und ergänzte: "Ich glaube, die einzige Position, die Saibari spielen kann, ist hinter Kane, weil er auf außen zu langsam ist. Allerdings ist da Serge Gnabry eine Klasse besser, den sie noch sehr vermissen."

Saibari (l.) wartet noch auf seinen ersten Bayern-Treffer. © IMAGO/pepphoto / Sascha Weiz

Hamann zweifelt an Bayerns Kader

Saibari stand auf Schalke in der Startelf, der 25-Jährige konnte als Ersatz von Harry Kane in der Sturmspitze allerdings nicht überzeugen. "Die Bayern sind nicht besser als letztes Jahr", sagte Hamann. Seine Begründung: "Die beiden Spieler, die kamen, sind Nathaniel Brown und Ismael Saibari. Bei Alphonso Davies ist man sich intern nicht sicher, ob der noch mal kommt. Bei Jamal Musiala gibt es im Moment aus anderen Gründen auch ein Fragezeichen. Dann hast du Raphael Guerreiro, Leon Goretzka und Nicolas Jackson verloren, also über 100 Spiele und, ich glaube, über 25 Tore."

Deutliche Kritik: Sky-Experte Didi Hamann. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Fehlendes Tempo bei Saibari

Ein schneller Stürmer wie Jackson fehle jetzt im Aufgebot, so Hamann. Er sei nicht der größte Fan des ehemaligen Leihspielers gewesen, "aber das Tempo von Jackson fehlt sehr", sagte der Sky-Experte: "Du hast vorne Harry Kane, der ist nicht der Schnellste. Du hast mit Saibari jetzt einen Back-up, der ist auch nicht der Schnellste. Er ist ein wunderbarer Fußballer, aber zu langsam. Er ist wie ein schlechter Kane."

Harte Worte über den Marokkaner, der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet wurde. Bislang kommt Saibari in vier Pflichtspielen auf zwei Torvorlagen. Ein eigener Treffer gelang ihm noch nicht. Das soll sich am Donnerstag beim Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt ändern.