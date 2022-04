Halbfinal-Einzug des FC Bayern gegen Villarreal? Hoeneß und Rummenigge machen sich keine Sorgen

Der FC Bayern steht vor dem Rückspiel gegen den FC Villarreal massiv unter Druck. Die Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zeigen sich aber betont zuversichtlich und verweisen auf die Erfahrungen der Vergangenheit.

München - Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich vor dem wegweisenden Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal zuversichtlich. "Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen", sagte Hoeneß dem "Münchner Merkur" vor der Partie am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video und im AZ-Liveticker).

Weiterkommen nach Hinspiel-Pleite: Rummenigge verweist auf 2015

Die Bayern hatten das Hinspiel in Spanien 0:1 verloren. Er habe so eine Situation bereits 2015 erlebt, ergänzte der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Damals hatten die Bayern im Viertelfinale ein 1:3 gegen den FC Porto umbiegen müssen.

"Da war auch ein ziemlicher Zirkus. Das Rückspiel in der Allianz Arena haben wir dann 6:1 gewonnen. Druck ist manchmal ganz gut, obwohl man ihn natürlich vermeiden möchte", sagte Rummenigge, der die Marschrichtung für die Partie am Dienstagabend vorgab: "Der FC Bayern muss von Anfang an volle Attacke spielen".