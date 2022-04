Die Saison steht auf der Kippe: Jetzt geht es für den FC Bayern um alles oder nichts

Für den FC Bayern steht am Dienstag die komplette Saison auf dem Spiel. Vor dem zweiten Aufeinandertreffen mit dem FC Villarreal hat Trainer Julian Nagelsmann eine klare Forderung an seine Mannschaft: "Wir müssen ekliger Fußball spielen."

München - Jetzt geht es um alles oder nichts! Nach der völlig überraschenden wie verdienten 0:1-Niederlage beim FC Villarreal in der vergangenen Woche steht der FC Bayern vor dem Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video und im AZ-Liveticker) massiv unter Druck. Klar ist: Ein erneutes Viertelfinal-Aus in der Champions League – zumal gegen einen solchen Underdog – kann und darf für den Rekordmeister keine Option sein.

Vor dem bislang wichtigsten Spiel des Jahres verbreiten die Münchner aber Optimismus. "Die Hütte wird brennen", kündigte Mittelfeld-Motor Leon Goretzka bereits am Wochenende an, am Montag legte Kapitän Manuel Neuer nach. "Wir sind alle heiß und werden das Spiel rocken", versprach der Nationalkeeper.

Bayern-Torwart Neuer warnt Villarreal: "Mit uns ist nicht zu spaßen"

Eine Konstellation wie vor dem Rückspiel gegen das "Gelbe U-Boot" sei den Bayern mit Blick auf die erfolgreiche Historie "auf den Leib geschneidert. Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir so ein Spiel verloren haben. Das wurmt uns", stellte Neuer klar.

Auch Trainer Julian Nagelsmann, dessen Premierensaison als Bayern-Coach trotz der so gut wie feststehenden Meisterschaft entscheidend vom Weiterkommen gegen Villarreal abhängt, vertraut auf die Erfahrung seiner Stars in großen Spielen. "Die Spieler lieben das, es liegt ihnen besonders", sagte der Trainer am Montag: "Bei hohem Druck entstehen ja auch Diamanten, vielleicht entsteht bei uns ja auch ein glänzendes Spiel."

Gegen Villarreal: Nagelsmann will von seinen Spielern "deutsche Tugenden" sehen

Ein solches werden die Münchner auch brauchen – die jüngsten Leistungen waren schließlich alles andere als prickelnd. Im Hinspiel im Estadio de la Cerámica lieferten die Münchner eine biedere Vorstellung ab und waren mit der knappen Niederlage noch sehr gut bedient, auch am Wochenende gegen den FC Augsburg blieb der Rekordmeister trotz des 1:0-Siegs spielerisch phasenweise weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Entsprechend intensiv war auch die Vorbereitung auf das Spiel gegen Villarreal. Er habe mit den (Führungs-)Spielern "so viel geredet", berichtete Nagelsmann. Er sei sich schon vorgekommen "wie in einer Telefonzentrale".

Die Art und Weise des Weiterkommens ist für den Bayern-Coach jedenfalls zweitrangig. "Ein paar deutsche Tugenden als Bayern München reinzubringen, ist nicht verkehrt", forderte er, "wir müssen die komplette Intensität hochschrauben". Auch ein "taktisches Foul" sei hin und wieder angebracht: "Wir müssen ekliger Fußball spielen."

FC Bayern winkt Traum-Halbfinale gegen den FC Liverpool

Die Bayern sind vor dem zweiten Aufeinandertreffen mit den Spaniern jedenfalls gewarnt, schließlich hatte sich Villarreal bereits im Achtelfinale als Außenseiter gegen Juventus Turin durchgesetzt und die Bianconeri im Rückspiel vor eigenem Haus mit 3:0 aus der Königsklasse geworfen. Einen erneuten Coup des Underdogs wollen die Münchner um jeden Preis verhindern!

"Ich habe ein paar Nachrichten von Spielern bekommen, dass wir zu 100 Prozent weiterkommen", erzählte der Münchner Trainer und betonte zuversichtlich: "Die sind gallig!" Vor allem aber habe Villarreal im Hinspiel bei vielen vergebenen Großchancen "den Fehler gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben. Das müssen wir bestrafen".

Gelingt den Münchnern das Weiterkommen, wartet in der nächsten Runde wohl das Traum-Halbfinale gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool, der seine Aufgabe im Hinspiel bei Benfica mit 3:1 gemeistert hat. Bei einem Aus würde die Saison hingegen als massive Enttäuschung in die Annalen eingehen. Jetzt geht es für die Bayern um alles oder nichts!