Nicht nur Gordon soll kommen: Das sind die Transferpläne des FC Bayern

Der FC Bayern baut am Kader für die kommende Saison, für den Stürmer von Newcastle United wird eine hohe Ablöse fällig. Im Mittelfeld erhalten zwei Talente die Chance, ein Verteidiger wird gesucht.

Auf der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern am Montag waren sich die Bosse bei einem wichtigen Thema einig: Anthony Gordon von Newcastle United soll der Königstransfer dieses Sommers werden, nach Harry Kane (kam 2023 von Tottenham Hotspur), Michael Olise (2024 von Crystal Palace) und Luis Díaz (2025 vom FC Liverpool) hoffen die Münchner auf den nächsten Volltreffer aus der Premier League für ihre Offensive.

Hohe Ablöse für Gordon

Sie wollen ihre erfolgreiche Tradition fortführen - auch wenn Gordon extrem teuer wird. Knapp 90 Millionen Euro Ablöse sind laut englischen Medienberichten als Ablösesumme im Gespräch, so viel wird Bayern nicht zahlen. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs dürften in den kommenden Wochen an Fahrt aufnehmen, an dem flexibel einsetzbaren Gordon sind auch mehrere Topklubs aus der Premier League interessiert.

Auch in der Champions League treffsicher: Gordon. © IMAGO/Tom Major

Gute Argumente für einen Wechsel

Doch die Münchner liegen im Kampf um den 25-Jährigen aus mehreren Gründen vorne: Kane, Olise und Díaz haben etwa gezeigt, dass es keineswegs ein Rückschritt ist, aus England zum deutschen Meister zu wechseln. Unter Trainer Vincent Kompany hat sich Bayern zu einem der stärksten und attraktivsten Teams in Europa entwickelt. Und: Gordon selbst tendiert zu einem Bayern-Wechsel, im Gespräch ist nach AZ-Informationen ein Fünfjahresvertrag.

Formkrise bei Musiala

Es wäre ein nachvollziehbarer Transfer des FC Bayern. Auf den Außenbahnen braucht es Top-Alternativen, die etwa zuletzt beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain fehlten. Zudem ist Jamal Musiala ein gutes Stück von seiner einstigen Bestform entfernt, Serge Gnabry (Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel) fällt noch längere Zeit verletzt aus. Und Lennart Karl steht mit 18 Jahren erst am Anfang seiner Entwicklung.

Vor der WM weit von seiner Topform entfernt: Jamal Musiala (l.). © IMAGO/Darius Simka

Als weitere Neuzugänge für die Offensive werden Dusan Vlahovic (Juventus Turin), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) und Mika Godts (Ajax Amsterdam) gehandelt, die Wunschlösung ist aber Gordon, der in der Champions League mit zehn Toren in zwölf Partien Platz drei hinter Kane (14 Treffer) und Kylian Mbappé (15) belegt und DFB-Stürmer Nick Woltemade bei Newcastle auf die Bank verdrängt hat.

Umbau in Abwehr und Mittelfeld

Der englische Nationalspieler (16 Einsätze, zwei Tore) soll ein wichtiger Teil der neuen Bayern werden - und nicht der einzige. Gesucht wird ein Außenverteidiger, da Alphonso Davies erneut verletzt ausfällt und Konrad Laimer seinen Vertrag noch nicht verlängert hat. Im zentralen Mittelfeld erhält Rückkehrer Noel Aseko, der aktuell an Hannover 96 ausgeliehen ist, eine Chance.

Von Hannover zurück zu Bayern: Noel Aseko. © IMAGO/DeFodi.de

Der 20-Jährige und Tom Bischof sollen die Lücke füllen, die Leon Goretzkas Abschied reißt. Beim immer wieder gehandelten Kennet Eichhorn von Hertha BSC gibt es nach AZ-Informationen intern unterschiedliche Meinungen - und daher wohl keinen Transfer.

Neuer-Verlängerung naht

Das gilt ebenso für die Torhüterposition. Manuel Neuer wird seinen Vertrag bis 2027 verlängern (AZ berichtete exklusiv), nur die offizielle Verkündung fehlt noch. Diese könnte am Wochenende rund um das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln erfolgen. Oder bei der Meisterfeier am Sonntag auf dem Marienplatz. Neuers designierter Nachfolger Jonas Urbig soll in der kommenden Saison weiter aufgebaut werden und regelmäßig spielen.

Die neuen Bayern - sie sollen in der nächsten Saison endlich wieder den Champions-League-Pokal nach München holen.