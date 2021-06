"Golden Boy 2021": Bayern-Profis Tanguy Nianzou und Jamal Musiala unter den Top 100

Tanguy Nianzou und Jamal Musiala dürfen sich Hoffnungen auf den "Golden Boy 2021" machen. Die Profis des FC Bayern stehen unter den Top 100.

München – Wer wird Nachfolger von Erling Haaland? Dortmunds Stürmer gewann im vergangenen Jahr den "Golden Boy"-Award. Nun hat " " die Nominierten für 2021 bekanntgeben. Unter den Top 100 befinden sich auch drei Spieler des FC Bayern.

Neben Shootingstar Jamal Musial und Tanguy Nianzou von den Profis der Münchner, wurde auch Nachwuchshoffnung Alex Timossi Andersson, der in den vergangenen eineinhalb Jahren an Helsingborgs IF und Austria Klagenfurt ausgeliehen war, nominiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Dortmund-Stars und Florian Wirtz unter den Top 100

Dortmund stellt mit Jude Bellingham, Reinier, Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko die meisten Spieler in den Top 100. Auch die Bundesliga-Profis Brian Brobbery, Josko Gvardiol und Lazar Samardzic (alle RB Leipzig) sowie Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Georginio Rutter (TSG Hoffenheim) und Tanguy Coulibaly (VfB Stuttgart) dürfen sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen.

Die italienische Zeitung "Tuttosport" rief den "Golden Boy"-Award 2003 ins Leben. Journalisten aus ganz Europa wählen am Ende eines Jahres den U21-Spieler, der im abgelaufenen Kalenderjahr den besten Eindruck hinterlassen hat.

2019 siegte Joao Felix von Atletico Madrid. Neben internationalen Stars wie Lionel Messi oder Wayne Rooney gewann auch ein Deutscher den "Golden Boy": WM-Finaltorschütze Mario Götze (2011).