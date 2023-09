Gnabry-Schock und Abwehr-Hoffnung beim FC Bayern: Wer wird fit für den RB-Leipzig-Kracher?

Die Personallage beim FC Bayern ist angespannt. Kehrt ein Trio gegen RB Leipzig in den Kader zurück?

Münster/München - Serge Gnabry saß in der zweiten Halbzeit dick eingepackt und ziemlich traurig auf der Ersatzbank des FC Bayern, Kumpel Joshua Kimmich streichelte ihm zum Trost über den Kopf – doch da hatte Bayerns Offensivstar bereits Gewissheit.

Gnabry zog sich bei Bayerns 4:0-Erfolg im DFB-Pokal bei Preußen Münster einen Bruch des linken Unterarms zu und fällt "einige Wochen", wie Trainer Thomas Tuchel später bestätigte: "Das ist sehr bitter für ihn persönlich, aber auch für uns."

"Ein knappes Rennen": Upamecano, Kim und Müller vor dem Leipzig-Hit angeschlagen

Gnabry, der in der 4. Minute mit Münster-Torhüter und Bayern-Leihgabe Johannes Schenk im Strafraum kollidiert war, es danach noch einmal probiert hatte, in der 11. Minute aber schließlich unter Schmerzen Frans Krätzig weichte, wird damit auch die ersten Länderspiele unter dem neuen DFB-Trainer Julian Nagelsmann auf der USA-Reise (9. bis 18. Oktober) gegen die USA und Mexiko verpassen.

Ärgerlich! Noch während der Pokalpartie war Gnabry geröntgt und geschient worden, am Mittwoch folgte die Operation. Auch am Samstag im Topspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr) muss Bayern nun ohne Gnabry planen.

Die Personalsorgen der Münchner, die Coach Tuchel ohnehin schon vor dem Spiel als "außergewöhnlich" bezeichnet hatte, werden immer größer. Zumindest bei drei Stars gibt es allerdings Startelf-Hoffnungen für Samstag.

"Wir versuchen, sie fit zu bekommen, können es aber nicht garantieren", sagte Tuchel über die Innenverteidiger Min-Jae Kim (Schlag auf Oberschenkel) und Dayot Upamecano (Adduktorenprobleme) sowie Angreifer Thomas Müller (Adduktorenzerrung), die allesamt in Münster gefehlt hatten. Bis Samstag werde es "ein knappes Rennen, das wir zu absolvieren haben, dass wir sie fit bekommen", ergänzte Tuchel: "Aber es ist realistisch und machbar."

Beim Comeback von Manuel Neuer "kann sich nur noch um Tage handeln"

Mit Matthijs de Ligt (Schlag aufs Knie) hingegen rechnet Tuchel "frühestens für Kopenhagen, wahrscheinlich eher Freiburg". Terminlich sind das die Spiele in der Champions League in Dänemark am nächsten Dienstag und fünf Tage später in der Bundesliga gegen den Sport-Club. Es wäre also gut, wenn Kim und Upamecano bis zum Wochenende fit werden würden gegen die starke Leipziger Offensive.

Positiv verläuft übrigens die Reha von Torhüter Manuel Neuer. "Es ist nicht mehr weit. Es kann sich nur noch um Tage handeln", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Er rechne mit Neuer "nächste Woche bei der Mannschaft". Gut für Bayern, dass mit Pokal-Debütant Daniel Peretz und Sven Ulreich starke Ersatzkeeper paratstehen.