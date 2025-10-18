Gnabry, Neuer, Goretzka: Welche Bayern-Stars erhalten einen neuen Vertrag?

Die Verträge von Neuer, Goretzka und Gnabry laufen aus. „Würde mit allen drei verlängern“, sagt Matthäus.

Bis Weihnachten wird sich der Bayern-Kader weiter füllen – und noch einmal deutlich an Qualität gewinnen. Denn: Alphonso Davies, Jamal Musiala und Hiroki Ito machen nach ihren schweren Verletzungen Fortschritte, die Münchner hoffen, dass das Trio noch in diesem Jahr auf dem Platz stehen kann.

Davies bald zurück

Am weitesten ist Linksverteidiger Davies, der sich im März bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. „Wenn es weiter gut läuft, dann haben wir vielleicht einen sehr fitten Alphonso im Dezember zurück“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag.

Während Davies derzeit gut von Konrad Laimer vertreten wird, brilliert Serge Gnabry als Zehner in der Musiala-Rolle. Der 30-Jährige spielt so stark, dass Bayern über Sommer 2026 hinaus mit ihm verlängern will. Da läuft Gnabrys Vertrag aus.

In Bestform: DFB-Angreifer Gnabry. © IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

„Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seitdem Vincent da ist. Er ist gesund und fit – und wenn er das ist, dann kann er auch seine Leistung bringen“, sagte Sportdirektor Max Eberl: „Das sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein.“

Bleiben Gnabry, Neuer, Goretzka?

Gnabry soll zu einer Gehaltskürzung bereit sein, was nach Einschätzung von Lothar Matthäus auch der richtige Weg wäre. „Er hat in den vergangenen Jahren vielleicht die eine oder andere Million zu viel verdient, weil er leider viel verletzt war“, sagte der Sky-Experte. „Aber ich würde auf jeden Fall mit Gnabry verlängern, ich würde sagen: für zwei Jahre.“

39 Jahre alt - und kein bisschen müde: Kapitän Neuer. © IMAGO/Mladen Lackovic

Im Juni 2026 enden auch die Arbeitspapiere von Manuel Neuer und Leon Goretzka, wie Gnabry haben beide zuletzt viele Argumente für neue Verträge gesammelt. Neuer sei „in einen Jungbrunnen gefallen, er hält ja wie vor sechs Jahren“, schwärmte Matthäus: „Leistungsmäßig würde ich mit Neuer sofort verlängern – aber ein Jahr, nicht zwei Jahre.“

Das Matthäus-Fazit zu Neuer, Goretzka und Gnabry: „Ich würde mit allen drei verlängern.“