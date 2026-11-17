"Wir können Potenzial in Qualität umwandeln", sagt Joshua Kimmich. Die AZ zieht nach sechs Länderspielen in der neuen Bundestrainer-Ära ein Fazit: Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer unter Klopp?

Angesichts der rosaroten Jubel-Trubel-Stimmung geriet in der Berliner Novembernacht in Vergessenheit, was im Sommer geschah.

"Wir sind durch eine harte Zeit gegangen", sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich mit Blick auf das erneut blamable und viel zu frühe Ausscheiden bei einer WM und fügte hinzu: "Mit einem klaren Sieg ist das nicht alles weg." Was sich jedoch unter Bundestrainer Jürgen Klopp geändert habe, so Kimmich: "Wir können Potenzial in Qualität umwandeln."

Bei Bayern längst im Visier: Gruda überzeugt beim DFB-Debüt

Na, das wurde aber auch Zeit. Welcher der Nationalspieler, die laut Klopp "mit einem Lächeln ins Gesicht nach Hause" gefahren sind, hat in der neuen Ära auftrumpfen können? Wer gehört zu den Gewinnern, wer zu den Verlierern? Ein AZ-Überblick:

Die Gewinner

Die Flügelspieler Derry Scherhant und Brajan Gruda: Es gehe ihm darum, so Klopp, "Deutschland und der Welt zu beweisen, dass wir kicken können", als Beispiele sieht er "Gruda und Scherhant – du lieber Himmel". Was für eine Evolution auf den Außenbahnen: Da ist der Leipziger Techniker Gruda (22), der beim 3:1 in Belgrad debütierte und nach zwei DFB-Einsätzen zwei Tore und zwei Vorlagen vorweisen kann. Und auf dem linken Flügel der gebürtige Berliner und Ex-Herthaner Scherhant (24), der 50 Karten für Familie und Freunde besorgt hatte.

"Was ist das denn bitte für eine Geschichte? Ich glaube, der hatte einen ganzen Block im Stadion", sagte Klopp. Für den 1:0-Torschütze war das alles "echt surreal". Mit Blick auf seinen Werdegang sagte der Rechtsfuß vom SC Freiburg: "Von einigen Leuten hieß es: maximal Regionalliga für dich." Daher sei nun "ein bisschen Genugtuung dabei, es den Leuten bewiesen zu haben".

Treu ist die Entdeckung von Klopp

Rechtsverteidiger Philipp Treu: Sechs Klopp-Länderspiele, fünf Einsätze. Alle von Beginn an. Der 25-Jährige ist DIE Entdeckung von Klopp auf einer Position, die seit der Ära Philipp Lahm nur mit Flickschusterei temporär repariert wurde. Der Freiburger Shootingstar überzeugte mit Power, Mut, Biss und Spielintelligenz. Auf der Linksverteidiger-Position entwickelt sich ein Zweikampf zwischen Bayerns Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt, der von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann aussortiert worden war.

Spielmacher Florian Wirtz: "Uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht", sagte der Liverpool-Star und betonte: "Wir wollen dafür stehen, dass wir offensiven Fußball spielen. Wir wollen immer Tore schießen und den Gegner dominieren." Das konnte man sehen. In Abwesenheit des Reha-Patienten Jamal Musiala vom FC Bayern drehte der 23-Jährige auf – er hat das volle Vertrauen von Klopp.

Zählt zu den Gewinnern unter Jürgen Klopp: Florian Wirtz (re.) © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ter Stegen ist die neue Nummer eins im DFB-Tor

Das Sechser-Duo Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic: Wie bei Bayern, so nun auch – endlich, endlich – im DFB-Team. Unter Nagelsmann musste Kimmich (31) hinten rechts spielen mit weniger Einfluss auf die Spielgestaltung. Nun trägt er das Aufbauspiel, der DFB-Kapitän sei "ein herausragender Fußballer", so Klopp. An seiner Seite Pavlovic (22), der als Sechser "ein Wahnsinnspaket" mitbringe.

Marc-André ter Stegen: Nach dem endgültigen DFB-Abschied von Manuel Neuer im Anschluss an die WM ist der an Ajax Amsterdam ausgeliehene Torhüter, zuvor die ewige Nummer zwei, nun die Nummer eins. In Lauerstellung: Jonas Urbig (23), der Thronfolger von Neuer beim FC Bayern.

Die Verlierer

Die Aussortierten: In erster Linie Profis wie Leroy Sané und Leon Goretzka sowie Torhüter Oliver Baumann, die von Klopp nicht berücksichtigt wurden und wohl nicht mehr berufen werden.

Gnabry und Karl müssen um ihren Platz bangen

Die Überholten: Bayern-Profi Serge Gnabry (aktuell verletzt) wird es künftig schwer haben, sein Plus ist die Flexibilität in der Offensive. Lennart Karl (von Gruda überholt), Felix Nmecha (von Pavlovic verdrängt) stehen nun im zweiten Glied.

Müssen um ihren Platz beim DFB-Team bangen: Lennart Karl (li.) und Serge Gnabry. © IMAGO

Im Gegensatz zum XXL-Kader der ersten vier Länderspiele nicht mehr nominiert: Die Angreifer Nick Woltemade und Jonathan Burkardt, David Raum, Nadiem Amiri sowie die Flügelspieler Kevin Schade, Chris Führich und Karim Adeyemi. Und Deniz Undav? Kann nur noch von seinen WM-Toren träumen.