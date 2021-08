Gewinner der Bayern-Vorbereitung: Stanisic startet durch

Josip Stanisic überzeugt in den Tests, er avanciert zu einer Alternative in der Abwehr des FC Bayern.

München - Bayerns etatmäßiger Linksverteidiger Alphonso Davies (20) saß beim 0:3 im letzten Vorbereitungsspiel gegen die SSC Neapel auf der Haupttribüne der Münchner Arena und schrieb fleißig Autogramme für die jüngsten Fans.

Davies und Hernández verpassen den Saisonstart

Der Kanadier trug am Samstag einen Spezialschuh am linken Fuß, um sein Sprunggelenk zu stabilisieren. Dort hatte er sich vor drei Wochen einen Außenbandriss zugezogen.

Davies verpasst den Saisonstart - wie auch Lucas Hernández (25/Meniskus-OP), Bayerns zweite Option für die linke Seite. Und weil Neuzugang Omar Richards (23) bislang nicht überzeugt hat, rückt plötzlich ein Youngster in den Fokus: Josip Stanisic (21).

Stanisic: auf verschiedenen Positionen erfolgreich

Der Defensivspezialist stand auch gegen Neapel in der Startelf - und damit zum vierten Mal in Folge in diesem Sommer. Diesmal agierte Stanisic als Linksverteidiger anstelle von Richards, der erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel kam.

In den Partien gegen den 1. FC Köln, Ajax Amsterdam und Borussia Mönchengladbach hatte sich Stanisic bereits als Sechser, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger probiert - jeweils erfolgreich. Auch gegen Napoli spielte er souverän, wenngleich offensiv wenig von ihm zu sehen war.

Nagelsmann will keine Namen nennen

"Wir hatten zwei, drei dabei, die es gut gemacht haben. Ich nenne aber keine Namen", sagte Coach Nagelsmann über die Nachwuchskräfte, die in der Vorbereitung besonders stark gespielt haben. "Sie brauchen Zeit - und sind noch nicht so weit zu spielen."

Stanisic ist ganz sicher einer der Vorbereitungsgewinner unter Nagelsmann, eine der positiven Überraschungen neben Torben Rhein (18) oder auch Armindo Sieb (18.).

Der Deutsch-Kroate Stanisic, der vom früheren Bayern-Stürmer Dieter Hoeneß (68) beraten wird, könnte auch am Freitag im DFB-Pokal gegen Oberligist Bremer SV beginnen. Er bringt die nötige Ruhe und Gelassenheit mit.

Lob von Salihamidzic

Es läuft gerade gut für den Abwehrmann, der Anfang Juli einen Profivertrag bis 2023 unterschrieben hat. "Josip ist ein toller Junge. Wir trauen ihm zu, diesen ganz wichtigen Schritt ins Profiteam so gut zu setzen, wie ihm das bisher auf dem Campus gelungen ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Stanisic selbst sprach vom "größten Traum, für den FC Bayern auflaufen zu können. Schon als Kind habe ich mir regelmäßig die Einheiten der Mannschaft an der Säbener Straße angeschaut. Ich bin überglücklich, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben - und bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen."

Vom SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern

Stanisic wechselte im Januar 2017 vom SC Fürstenfeldbruck zum Nachwuchs des FC Bayern und gehörte in den vergangenen zwei Jahren zum Stammpersonal der zweiten Mannschaft in der 3. Liga.

Gerade lebt Stanisic seinen Traum bei den Profis. Er könnte nach Jamal Musiala (18) und eben Davies der nächste Spieler vom Campus sein, der sich dauerhaft in der ersten Mannschaft etabliert. Und der irgendwann auch mal von Autogramm-Jägern umlagert wird.