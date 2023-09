Geheimer DFB-Plan mit Nagelsmann? Hansi Flick gefeuert!

1:4 unterlag die Nationalelf am Samstagabend Japan. Es war die Niederlage, die Hansi Flick den Job kostete. Der ehemalige FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann soll auf der Wunschliste der DFB-Bosse stehen.

Wolfsburg/München – Das war's dann. Das 1:4-Debakel gegen Japan war das letzte Spiel von Hansi Flick als Bundestrainer (58). Der DFB bestätigte dass der ehemalige Bayern-Coach am Sonntag freigestellt wurde. Am Dienstag gegen Frankreich werden Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Mannschaft betreuen, teilte der Verband mit.

Völler übernimmt wohl gegen Frankreich, Nagelsmann Wunschkandidat

"Wir sollten uns erst mal sammeln. Morgen wird ein bisschen trainiert. Dann spielen wir gegen Frankreich. Danach sollten wir erst mal in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken...", hielt Völler noch nach der Pleite in Wolfsburg fest. Am Sonntagmorgen durfte Flick nochmal das öffentliche Training vor rund 3.500 Fans leiten.

Wunschkandidat des DFB ist erneut ein Trainer, der beim FC Bayern unter Vertrag steht. Aber nicht Thomas Tuchel (50), sondern Julian Nagelsmann (36). Allerdings läuft sein Vertrag noch bis 2026. Nachdem ihn der Rekordmeister 2021 für rund 20 Millionen Euro aus Leipzig losgeeist hatte, wäre wohl erneut eine zweistellige Ablöse fällig.

Während Flick in anderthalb Jahren beim FC Bayern auf genauso viele Niederlagen wie Titel kommt (sieben), liest sich seine Bilanz als Bundestrainer verheerend: Vier Siege aus den letzten 17 Spielen, das blamable WM-Vorrundenaus sowie nur ein Sieg aus sechs Partien 2023.