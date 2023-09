Titelgier statt Titelfrust: Bekommt Harry Kane sein Happy End beim FC Bayern?

Bislang konnte Harry Kane in seiner Karriere noch keinen Titel feiern. Das soll sich beim FC Bayern ändern – mit einem Märchensommer im kommenden Jahr?

Kanes erster Treffer in der Allianz Arena – und der Beginn einer Märchensaison? Mit dem Champions-League-Finale in Wembley und der EM in Deutschland ist einiges möglich.

München – Bei seiner Ankunft durfte sich Harry Kane (30) bereits wie ein Filmstar fühlen. Der FC Bayern präsentierte ihn, wie in einem Actionfilm, am Filmtheater Sendlinger Tor. Für einige Tage hing sein riesiges Konterfei über dem Eingang: "FC Bayern München presents KANE – August 2023 in Munich".

Im (Geheim-)Dienst des Rekordmeisters: Der FC Bayern machte am Montagabend (14. August) Harry Kane zum Filmstar © AZ/Victor Catalina

Nun war der Streifen lediglich ein fiktiver. Wie es tatsächlich ist, ein Filmstar – oder zumindest Hauptdarsteller einer Dokumentation – zu sein, kann Kane bei vielen seiner Teamkollegen des FC Bayern nachfragen. Diesen Freitag veröffentlichte Amazon den Vierteiler "All Or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar". "Die Geschichte einer Tragödie", wie Sprecher Béla Réthy (66) an einer Stelle festhielt.

"Dann willst du auch ein Teil davon sein": Kane brennt auf erste Titel mit dem FC Bayern

Tragödien, die bleierne Schwere in der Kabine nach großen Blamagen und das Gefühl, dass selbst die beste Motivationsrede für den Moment nur ein Pflaster auf einer Platzwunde ist, hat auch Kane zur Genüge miterlebt. Bei der EM 2016 kredenzten die "Three Lions" Island den größten Erfolg ihrer Verbandsgeschichte. Drei Jahre später unterlag Tottenham im Champions-League-Finale Liverpool 0:2.

Flüchtige Bekanntschaft: Im Alter von 30 Jahren wartet Harry Kane noch auf seinen ersten Titel. Auch deshalb ist er beim FC Bayern. © IMAGO/BPI/Shutterstock

Bis heute wartet Kane auf seinen ersten großen Titel. "Natürlich kann man das nicht verbergen, dass das (Titel, d. Red.) das Einzige ist, was meiner Karriere im Moment noch fehlt", erzählte Englands Kapitän auf der Pressekonferenz vor dem Qualifikationsspiel gegen die Ukraine. "Wenn du bei der englischen Nationalmannschaft Teamkollegen hast, die bereits Titel gewonnen haben, willst du auch ein Teil davon sein und diese Erfahrungen auch machen."

"Würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht wehgetan hat": Kommt Kane in München zur Champions League?

Kane selbst sei sich nicht sicher, "ob 'eifersüchtig' das richtige Wort ist. Aber es motiviert mich, weiterzumachen und einige der Trophäen zu holen, die die Jungs schon haben". Der Druck beim FC Bayern, Titel zu gewinnen, sei groß: "Wir haben den Pokal einige Jahre nicht gewonnen und wir haben die Champions League einige Jahre nicht gewonnen. Da gibt es viel zu holen und den großen Druck anzunehmen." Besonders in der Königsklasse, "wenn die Jungs spielen und und ich zuhause sitze und nur zuschauen kann, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht irgendwo wehgetan hat."

Im kommenden Sommer könnte aus der Tragödie doch noch ein Happy End werden, für die noch im Winter schwer geknickten Nationalspieler – und Kane selbst, durch den Wechsel nach München, gleich doppelt: "Man hat mir vom Champions-League-Finale in Wembley erzählt. Ich weiß, dass die EM in Deutschland ist. Also, wenn es jemanden da draußen gibt, der einen Film darüber macht, werde ich mein Bestes tun, um es geschehen zu lassen." Plakat und Name für den Streifen stehen bereits. Vielleicht läuft der Film dann tatsächlich in den Münchener Kinos an.