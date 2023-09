Der nächste Alphonso Davies? Der FC Bayern jagt australisches Toptalent Nestory Irankunda

Der 17-jährige Stürmer Nestory Irankunda soll aus Australien zum FC Bayern kommen. Wird er der erste Coup von Neu-Sportdirektor Christoph Freund?

München - Im Juli 2018 gab der FC Bayern die Verpflichtung eines 17-Jährigen bekannt, der noch eine Zahnspange trug und nie zuvor in einer europäischen Liga gespielt hatte.

Sein Name: Alphonso Davies. Sein Klub damals: die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS). Fußballerisches Exotengebiet. Daher fragte man sich: Würde es dieses Talent bei einem der größten Klubs der Welt wirklich schaffen?

Vorbild Alphonso Davies: Der FC Bayern wildert in fremden Gefilden

Heute weiß man: Es war ein großer Coup, der dem bayerischen Scoutingteam mit der Personalie Davies gelang. Die 14 Millionen Euro Ablöse hat Davies längst wieder reingespielt, nach einigen kniffligen Monaten der Eingewöhnung in den Bereichen Taktik und Technik entwickelte sich Davies zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. Beim Triple-Triumph 2020 war der Kanadier eine der Schlüsselfiguren.

Gekommen als Fußball-Exot avancierte Alphonso Davies beim FC Bayern zum absoluten Volltreffer. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Und auch in dieser Saison spielt er nach einigen Durchhängern in der vergangenen Spielzeit wieder konstant auf hohem Niveau. Kurzum: Die Münchner haben mit Davies, einem Jungstar aus einer kleinen Liga, sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher wollen sie nun offenbar erneut ein solches Experiment wagen.

Schnell, trickreich, torgefährlich: Der FC Bayern hat Nestory Irankunda im Visier

Nestory Irankunda (17) ist das Talent, das Bayern schon seit einiger Zeit im Blick hat. Der Außenstürmer, der in Tansania geboren wurde und für die australische U17 spielt, steht bei Adelaide United unter Vertrag.

In 36 Partien für den australischen Klub war Irankunda bislang an zehn Toren (acht Treffer, zwei Vorlagen) direkt beteiligt – und ähnlich wie Davies hat der nur 1,75 Meter große Angreifer ein besonderes Markenzeichen: Er ist schnell wie der Blitz, regelmäßig rauscht Irankunda an seinen Gegenspieler vorbei, als wären sie nur Pappfiguren.

Nestory Irankunda soll der erste Coup von FC-Bayern-Sportdirektor Christoph Freund werden

Das hat die Bayern-Scouts schwer beeindruckt. Schon seit Monaten verfolgen die Münchner die Entwicklung des Offensivspielers genau. Wie Sport1 berichtet, hat Bayern den Plan, Irankunda 2024 zu verpflichten, wenn der junge Mann volljährig wird. Es soll bereits gute Gespräche mit der Spielerseite und mit Adelaide United gegeben haben. Am 9. Februar wird Irankunda 18 Jahre alt.

Sportdirektor Christoph Freund soll neue Supertalente zum FC Bayern bringen. © dpa/Kolbert-Press/Ulrich Gamel

Der Wechsel des Talents könnte auch zum ersten Nachwuchs-Coup des neuen Sportdirektors Christoph Freund (46) werden. Der Österreicher soll gemeinsam mit Richard Kitzbichler (49), dem Koordinator Talentförderung, und dem Team am Campus um Chef Jochen Sauer (51) dafür sorgen, dass mehr junge Spieler den Sprung ins Profiteam schaffen und sich dort etablieren. Genauso wie es bei Davies einst der Fall war. Irankunda soll jetzt der nächste Super-Youngster werden.