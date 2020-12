Gegen Wolfsburg: FC Bayern stellt negativen Vereinsrekord ein

Der FC Bayern gewinnt zwar gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1, geht aber in der Bundesliga zum sechsten Mal in Folge mit 0:1 in Rückstand - und stellt damit einen negativen Vereinsrekord ein.

17. Dezember 2020 - 13:54 Uhr | AZ

München - Der FC Bayern bleibt durch den 2:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg 2020 im heimischen Stadion ungeschlagen. Doch erneut mussten die Münchner einem frühen Rückstand hinterherlaufen, Maximilian Philipp brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, ehe Robert Lewandowski (45.+1/50.) mit seinem Doppelpack die Partie drehen konnte. "Es ist schon richtig, dass ich ungewohnt viel halten muss. Dennoch ist es mein Job, es ist meine Aufgabe. Keiner macht das extra bei uns, es fehlen manchmal die Kleinigkeiten", erklärte Manuel Neuer nach dem Spiel bei "Sky". FC Bayern sechs Mal in Folge in Rückstand Zum sechsten Mal in Folge lag der Triple-Sieger in der Bundesliga nun mit 0:1 zurück und stellte damit einen Vereinsnegativwert ein. In der Saison 2008/09 unter Jürgen Klinsmann hatte der Rekordmeister ebenfalls sechs Mal in Serie einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen müssen. Im Gegensatz zu damals blieb das Flick-Team nach Rückstand aber ungeschlagen (drei Siege, drei Remis). Unter Klinsmann gingen die Bayern, bei zwei Siegen und einem Remis, nach Rückstand auch drei Mal als Verlierer vom Platz.