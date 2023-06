Geburtstagswünsche und eine vielsagende Tasse: Oliver Kahn meldet sich erstmals seit seiner Entlassung beim FC Bayern

Direkt nach dem Titelgewinn in Köln entließ der FC Bayern CEO Oliver Kahn. Am Donnerstag meldete er sich zu seinem 54. Geburtstag erstmals seit seinem Aus zu Wort – mit einer vielsagenden Tasse.

München – Hinter Oliver Kahn liegen turbulente Wochen und Monate. Der hochdramatische Titelgewinn in der Bundesliga, das Aus in beiden Pokalwettbewerben, gefolgt von seinem eigenen als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern und dem Verbot, den Bundesligatitel mit der Mannschaft zu feiern, weil er die Nachricht von seiner Demission nicht gerade positiv aufgenommen haben soll.

Kahns vielsagende Tasse: Ex-FC Bayern CEO meldet sich erstmals seit seiner Entlassung

In der Folge zog sich Kahn zurück. Momentan weilt er mit Frau Svenja und seinen Kindern im Urlaub in Saint-Tropez. Am Donnerstag feierte die Familie Kahns 54. Geburtstag. Auf Instagram setzte er den ersten Post nach seiner Entlassung ab, mitsamt Sonnenbrille und Tasse, die Kahns aktuelle Lage relativ treffend beschreibt: "May you live in interesting times".

"Vielen Dank für die vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag! Es hat mich sehr gefreut, all die positiven Nachrichten zu lesen", kommentierte Kahn das Bild, versehen mit seinem Hashtag #weiterimmerweiter.

Heynckes, Pep – und auch Kovac: FC Bayern hält die Familie zusammen

Auch der FC Bayern hatte es sich nicht nehmen lassen, dem ehemaligen CEO zu gratulieren. Beim Rekordmeister denkt man ohnehin gerne an die ehemaligen Mitarbeiter. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Hansi Flick und sogar die entlassenen Carlo Ancelotti und Niko Kovac bekamen eigene Posts.

Stichwort entlassen: Hasan Salihamidzics Geburtstag ist zwar erst wieder am 1. Januar. Am 23. Juli feiert Julian Nagelsmann allerdings seinen 36. Jahrestag. Das nächste Posting könnte schon bald anstehen.