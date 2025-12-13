AZ-Plus

Für Turnier: Klinsmann kommt zum FC Bayern zurück

Das ist eine Überraschung: Beim Legenden-Turnier des FC Bayern München wird auch Jürgen Klinsmann auflaufen. Der ehemalige Trainer trifft auch auf einen früheren Kontrahenten und Mitspieler.
az/dpa |
Die Trennung von Trainer Klinsmann (l) erfolgte im Jahr 2009 vorzeitig. (Archivbild)
Die Trennung von Trainer Klinsmann (l) erfolgte im Jahr 2009 vorzeitig. (Archivbild) © picture alliance / dpa

Jürgen Klinsmann kehrt zum FC Bayern München zurück - als Spieler des Legenden-Turniers. Nachdem bereits die Club-Ikonen Franck Ribéry, Arjen Robben, Lothar Matthäus, Giovane Elber und Philipp Lahm ihre Zusagen gegeben hatten, verkündete der Verein dieser Tage die Teilnahme der früheren Stürmer Klinsmann und Mario Mandzukic. Das Turnier findet am 18. Januar 2026 im SAP Garden statt. 

Erfolge als Spieler, frühes Aus als Trainer

Klinsmann lief von 1995 bis 1997 als Stürmer für den FC Bayern auf und gewann mit dem Verein den UEFA-Cup. Weniger erfolgreich war seine kurze Zeit als Trainer der Münchner. Das spektakuläre Projekt endete nach nicht einmal einer Saison im April 2009. Die Münchner Club-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sprachen später davon, dass diese Personalentscheidung ein Fehler gewesen sei.

Wiedersehen mit Matthäus

17 Jahre später kommt es nun zur überraschenden Rückkehr. Spannend dürfte auch sein, wie die früheren Kontrahenten und Teamkollegen Klinsmann und Matthäus zusammen spielen werden. Auch Jahrzehnte nach ihrem Clinch waren sich die beiden früheren Weltklasse-Fußballer nicht einig in der Bewertung.

Beim FC Bayern Legends Cup treten neben dem deutschen Rekordmeister auch die Legendenteams von Real Madrid, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund an. 

