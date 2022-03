FC-Bayern-Youngster Josip Stanisic: Der lange Weg zurück

Nach seiner schweren Muskelverletzung kämpft sich der Bayern-Youngster ans Team heran. Abschied im Sommer ausgeschlossen.

München - In der Hinrunde gehörte er zu den positiven Überraschungen im Bayern-Kader von Trainer Julian Nagelsmann: Josip Stanisic, 21 Jahre jung und inzwischen mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, kam zwölfmal zum Einsatz (eine Torvorlage) und zeigte dabei sehr ordentliche Leistungen. Der kroatische Nationalspieler erwies sich als wertvolle Alternative auf der rechten Abwehrseite - ehe er großes Pech hatte.

FC Bayern: Steht Josip Stanisic am Samstag wieder auf dem Platz?

Im Training Anfang Dezember zog sich Stanisic einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu, eine monatelange Pause war die Folge.

Zuvor hatte der Abwehr-Allrounder bereits wegen einer Corona-Erkrankung aussetzen müssen. Sein letztes Spiel datiert vom 30. Oktober bei Union Berlin (5:2), am Samstag nun (18.30 Uhr) kommen die Eisernen in die Münchner Arena. Ob Stanisic nach ewig langer Zeit sein Comeback geben wird?

Bei den letzten fünf Partien gegen Salzburg in der Champions League und gegen Frankfurt, Leverkusen und Hoffenheim in der Bundesliga gehörte Stanisic immerhin schon wieder zum Kader. Zu Spielzeit reichte es aber noch nicht. Coach Nagelsmann gab bei seinen Einwechslungen Bouna Sarr den Vorzug.

In der Hinrunde hatte hingegen Stanisic klar auf Platz zwei der internen Rangliste hinter Benjamin Pavard gelegen. Doch nach seiner schweren Muskelverletzung kämpft Stanisic um den Anschluss an die Mannschaft, es ist für ihn ein langer, harter Weg zurück. Aber kein aussichtsloser.

Josip Stanisic durchlief Ausbildung beim FC Bayern seit der U17

Nagelsmann ist von den Qualitäten seines Verteidigers überzeugt, er schätzt dessen Geradlinigkeit. Stanisic sei "einer, auch wenn er noch jung ist, der viel coacht und vorangeht", sagte Nagelsmann. Und zudem einer, der "beste körperliche Voraussetzungen" hat. Kurzum: "Er ist ein verlässlicher Spieler."

Daher gibt es bei Bayern auch keine Überlegungen, Stanisic im Sommer abzugeben. Der Spieler selbst möchte sich nach AZ-Informationen in Nagelsmanns Team durchsetzen und wieder die Rolle aus der Hinrunde einnehmen.

Eine Leihe zu einem anderen Klub, um auf mehr Spielpraxis zu kommen, ist keine Option für ihn. Ein Abschied sowieso nicht. Stanisic fühlt sich in seiner Geburtsstadt München wohl, 2017 kam der Youngster einst aus Fürstenfeldbruck in die Bayern-Jugend, durchlief von der U17 an alle Teams. Genau so stellt man sich das am Campus vor.

Stanisic, Wanner und Vidovic: Jungstars beim FC Bayern

"Für jeden jungen Spieler ist das ein Ansporn und Motivationsschub", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer: "Bei Jamal Musiala ging es etwas schneller als bei Josip. Doch plötzlich ist man bei den Profis dabei, spielt mit und bringt gute Leistung. Das hilft jedem der Jungs, sich daran zu orientieren."

Paul Wanner und Gabriel Vidovic waren in den vergangenen Monaten weitere Jungstars, die in Nagelsmanns Mannschaft Eindruck hinterließen.

Campus-Leiter Sauer: "Auf Stanisic konntest du dich immer verlassen"

Er habe bei Stanisic "keine Sorge, dass er nicht auf dem höchsten Profilevel dauerhaft bestehen kann", ergänzte Sauer: "Die Konstanz, die er in seinem Spiel hat, hat mit einer Stabilität im Kopf zu tun. Er weiß, dass er seine Stärken abrufen und auf sie vertrauen kann. Er spielt das, was er kann.

Und das hilft ihm, fokussiert zu bleiben, nicht nervös zu werden." Das habe Stanisic "auch schon im Nachwuchsbereich und in der 3. Liga immer gezeigt. Egal, wo du ihn hingestellt hast, du konntest dich immer auf ihn verlassen." Das gefällt auch Nagelsmann. Stanisic wird bald wieder Chancen erhalten.