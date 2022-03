FC Bayern: Mittelfeld-Star vor Rückkehr - Corentin Tolisso schielt auf Jamal Musialas Platz

Die personelle Lage im Mittelfeld des FC Bayern entspannt sich. Corentin Tolisso macht nach überstandenem Muskelfaserriss Fortschritte und könnte am Samstag gegen Union Berlin wieder im Kader stehen. Jamal Musiala muss bald wohl um seinen Platz in der Startelf bangen.

München - Gute Nachrichten für den FC Bayern: Julian Nagelsmann kann womöglich beim kommenden Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) wieder auf Corentin Tolisso zurückgreifen.

Der Mittelfeldspieler hatte sich beim 4:1-Sieg gegen Greuther Fürth vor drei Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen und musste daraufhin pausieren. Nachdem er bereits vergangene Woche wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, schuftete er auch am Montag wieder auf dem Trainingsplatz. Gemeinsam mit Leon Goretzka (im Aufbautraining nach Patellasehnenproblemen) und Fitnesstrainer Simon Martinello absolvierte der Franzose eine individuelle Einheit.

Corentin Tolisso und Leon Goretzka am Montag bei der individuellen Einheit mit Fitnesstrainer Simon Martinello. © IMAGO / Philippe Ruiz

FC Bayern: Musiala muss wohl bald wieder für Tolisso Platz machen

Für die Bayern käme ein Tolisso-Comeback zum genau richtigen Zeitpunkt. Die Münchner mussten auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge zuletzt gegen Leverkusen und Hoffenheim Punkte lassen, am Mittwoch könnte Borussia Dortmund den Rückstand mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 auf vier Punkte verkürzen. In den schweren Partien gegen Berlin und die Woche darauf gegen den SC Freiburg wollen die Münchner wieder Siege einfahren, um die Meisterschaft im Schlussspurt nicht noch unnötig spannend zu machen.

In Abwesenheit von Tolisso und Goretzka übernahm zuletzt Top-Talent Jamal Musiala die Position im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich. Insgesamt lieferte der 19-Jährige dort durchaus gute Leistungen, agierte aber bisweilen zu verspielt und leistete sich immer wieder Ballverluste in gefährlichen Räumen. Wenn Tolisso wieder fit ist, wird er bis zur Rückkehr von Goretzka wohl wieder erste Wahl sein.

Tolisso vor Rückkehr: Die Perspektiven für Roca und Sabitzer werden schlechter

Bemerkenswert: Mit Marc Roca und Marcel Sabitzer hätten die Bayern noch zwei Spieler, die von der Spielanlage her etwas defensiver als Musiala ausgerichtet sind und denen die Position eigentlich besser liegen sollte. Während Sabitzer lediglich gegen Eintracht Frankfurt seine Chance in der Startelf erhielt und danach wieder auf die Bank musste, durfte sich Roca über zwei Kurzeinsätze auch nur mäßig gefreut haben.

Ihre Perspektive auf Spielzeit dürfte sich nach der Rückkehr von Tolisso also noch einmal verschlechtern. Nagelsmann hat in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass er bei seinen Aufstellungen insbesondere auf die formstärksten Spieler setzt. Roca und Sabitzer scheinen diesbezüglich derzeit schlechte Karten zu haben.