FC Bayern will "Job erledigen": Hernández und Coman für Bielefeld-Spiel fraglich

München - Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem Champions-League-Aus "ein bisschen Tristesse" innerhalb seiner Mannschaft eingeräumt.

"Man muss diese Tristesse in Elan umwandeln"

Seine Spieler müssten aber jetzt in der Meisterschaft ihren "Job erledigen", forderte der 34-Jährige am Freitag. "Klarer Auftrag" seien zwei Siege in den nächsten beiden Bundesligaspielen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und ) bei der abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld und sechs Tage später zuhause im Spitzenspiel gegen Dauerrivale Borussia Dortmund.

Ein gewisser Frust sei spürbar gewesen, aber beim Vormittagstraining habe jeder richtig Gas gegeben. Er habe mit der Trainingseinheit auch in erster Linie auf Spielfreude abgezielt. "Man muss diese Tristesse auch in Elan umwandeln", verlangte Nagelsmann. Der FC Bayern war nach dem Viertelfinalrückspiel am Dienstag gegen das vermeintliche Glückslos FC Villarreal in der Königsklasse ausgeschieden.

Sieg gegen Bielefeld - und dann "Matchball" gegen Dortmund

Mit einem Sieg gegen Bielefeld wollen sich die Münchner "ein Matchball-Spiel gegen Dortmund" um die zehnte deutsche Meisterschaft nacheinander verschaffen. Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League ist es die einzige noch verbliebene Titelchance des FC Bayern, der aktuell neun Punkte vor der Borussia liegt.

Bouna Sarr wieder im Training

Nagelsmann bangt um die Einsätze von Linksverteidiger Lucas Hernández und Außenstürmer Kingsley Coman. Beide hätten muskuläre Probleme, berichtete Nagelsmann.

Bei Hernandez habe er noch "einen Tick mehr Hoffnung" für einen Einsatz als bei Coman. Abwehrspieler Niklas Süle steht nach einer Grippe noch nicht zur Verfügung. Bouna Sarr trainiere wieder und sei für Sonntag womöglich eine Option.