Bundesliga live: Arminia Bielefeld gegen FC Bayern im Liveticker

Wie hat der FC Bayern das bittere Aus in der Champions League verkraftet? Fünf Tage nach dem 1:1 gegen Villarreal sind die Münchner wieder in der Bundesliga gefordert. Am Ostersonntag ist der deutsche Rekordmeister bei Arminia Bielefeld zu Gast. Die Ostwestfalen belegen aktuell den Relegationsrang und benötigen jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann kann sich hingegen mit einem Sieg gegen Bielefeld einen Meister-Matchball für den kommenden Spieltag erspielen: Am 23. April geht es im Topspiel ausgerechnet gegen Rivale Borussia Dortmund. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!