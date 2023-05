FC Bayern: Werden Schweinsteiger oder Robben zum Salihamidzic-Nachfolger?

Max Eberl und Markus Krösche gelten als Topkandidaten auf den Sportdirektorposten beim FC Bayern. Laut neuesten Berichten könnte der Rekordmeister jedoch, wie bei Hasan Salihamidzic, erneut auf Bayern-DNA setzen.

München - Bastian Schweinsteiger und Arjen Robben gehören zu den meistdekorierten Spielern in der Geschichte des FC Bayern. 16 Deutsche Meisterschaften, 12 DFB-Pokale und der gemeinsame Champions-League-Erfolg 2013 mitsamt Triple.

FC Bayern: Top-Lösung als Sportdirektor – oder erneut Bayern-DNA?

Zwei Spieler, mit denen sich die Fans immer identifizieren konnten – und die bald wieder in den Verein eingebunden werden könnten. Gesucht wird der Nachfolger für den entlassenen Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Leipzigs Max Eberl und Frankfurts Michael Krösche gelten als Topkandidaten. Präsident Herbert Hainer betonte bereits, dass man nach einer "Top-Lösung" suche, die ihr "Geschäft von A bis Z versteht."

Allerdings dürfte sich eine kurzfristige Verpflichtung denkbar schwierig gestalten. Am Samstag treffen Leipzig und Frankfurt im Pokalfinale in Berlin aufeinander. Der "kicker" brachte daher die Namen Schweinsteiger und Robben (erneut) ins Gespräch.

Der Niederländer war erst vor zwei Wochen zu Gast an der Säbener Straße und schaute sich, mitsamt Nachwuchs, das 1:3 gegen RB Leipzig an. Momentan ist Robben Trainer bei "Be Quick 1887" in seiner Heimatstadt Groningen. Bastian Schweinsteiger findet man seit Jahren als Experte bei der ARD.

Für mehr "FC-Bayern-DNA": Vor allem Hoeneß ist von Schweinsteiger überzeugt

Insbesondere Uli Hoeneß ist großer Befürworter der "Bayern-DNA" in Führungspositionen. Über Schweinsteiger sagte Bayerns Ehrenpräsident: "Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen."

Zusammen mit der Task-Force aus Präsident Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge, CEO Jan-Christian Dreesen, Finanzvorstand Dr. Michael Diederich und Trainer Thomas Tuchel soll der neue Sportdirektor oder Sportvorstand gefunden werden. Krösche hatte grundlegende Bereitschaft signalisiert. Nun stehen zwei (bekannte) Namen mehr auf der Liste.