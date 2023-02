FC Bayern vor Union-Spiel unter Druck: Jetzt sind gleich mehrere Stars gefordert

Nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach bestimmte Julian Nagelsmann aufgrund seines Ausrasters in den Katakomben die Schlagzeilen. Dabei ging fast unter, dass auch einige Spieler weit von ihrer Top-Form entfernt sind. Wer jetzt besonders gefordert ist.

München - Alarmstimmung beim FC Bayern! Nach dem holprigen Start ins neue Jahr hat der Rekordmeister seinen Vorsprung an der Tabellenspitze verspielt, einzig aufgrund des guten Torverhältnisses stehen die Münchner noch auf Platz eins. Am Sonntag kommt Union Berlin, aktuell mit 43 Zählern punktgleich mit den Bayern, zum Spitzenspiel in die Allianz Arena. Verlieren verboten!

Vor dem Aufeinandertreffen mit den Köpenickern hat Vorstandsboss Oliver Kahn die Sinne geschärft und die Spieler in die Pflicht genommen. Die profitierten zuletzt davon, dass sich die Schlagzeilen nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) vor allem um Trainer Julian Nagelsmann drehten.

"Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind. Und so ein Spiel wie gegen Union Berlin, ein Duell um die Tabellenspitze, ist die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist", stellte Kahn in der "Sport Bild" klar. Diese Spieler sind nun besonders gefordert:

Matthijs de Ligt

Abwehrboss Dayot Upamecano wird gegen Union aufgrund einer Rotsperre fehlen, Nagelsmann wird in der Abwehr also zwangsläufig umstellen müssen. Daher rückt Matthijs de Ligt in den Fokus. Der Niederländer, der gegen Gladbach zunächst nur auf der Bank saß, harmonierte in den vergangenen Monaten gut mit Upamecano.

Gegen Union ist de Ligt als Organisator der Hintermannschaft gefordert, an seiner Seite wird aller Voraussicht nach Benjamin Pavard auflaufen.

Joshua Kimmich

In Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller, der zuletzt hin und wieder auf der Bank saß, führte der Mittelfeldspieler die Bayern in den vergangenen Wochen mehrmals als Kapitän aufs Feld. Mit Top-Leistung konnte er dabei aber nicht immer vorangehen.

Kimmich leistete sich immer wieder gefährliche Ballverluste im eigenen Drittel, auch seine gefürchteten Chippässe hinter die gegnerische Abwehr kamen zu selten an. Um im Meisterkampf nicht ins Hintertreffen zu geraten, werden die Bayern einen Kimmich in Top-Form brauchen!

Jamal Musiala

Jamal Musiala ist bislang der Spieler der Saison bei den Bayern, mit zehn Toren und acht Vorlagen ist er zudem der Top-Scorer des Rekordmeisters. Nach der WM-Pause hatte das 19-jährige Supertalent allerdings erstmals in seiner noch jungen Karriere mit Formschwankungen zu kämpfen.

Nagelsmann und die Bosse setzen dennoch weiter auf den Nationalspieler, der bei den Bayern längst zum Stammpersonal zählt. Erreicht Musiala wieder seine Top-Form, kann er in den nächsten Wochen den Unterschied ausmachen.

Thomas Müller

Anders als Musiala hat Müller seinen Status als unumstrittener Stammspieler mittlerweile verloren. Im so wichtigen Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (1:0) saß der Ur-Bayer überraschend nur auf der Bank. Gegen Gladbach durfte er wieder von Beginn an ran, wurde nach der Roten Karte gegen Upamecano aber schon nach einer Viertelstunde ausgewechselt. Bislang hält der Weltmeister von 2014 die Füße still.

Wohl auch, um nach der Neuer-Debatte und den Diskussionen um die Paris-Reise von Serge Gnabry nicht den nächsten Krisenherd zu erzeugen. Ein vorbildliches Verhalten des Vize-Kapitäns. Er wird in den nächsten Wochen als Führungsspieler gebraucht – egal ob auf dem Platz oder daneben.