FC Bayern verpflichtet Sadio Manés besten Kumpel für die zweite Mannschaft

Zuletzt kickte er in Rumänien in der Zweiten Liga und machte sich als Chauffeur des Freundes nützlich, jetzt steht Desire Segbe Azankpo offensichtlich wie sein bester Kumpel Sadio Mané beim FC Bayern unter Vertrag.

Desire Segbe Azankpo (rechts) war zuletzt vom französischen Zweitligisten Villefranche Beaujolais an den Drittligisten USL Dunkerque und den rumänischen Zweitligisten FC Dinamo verliehen worden.

München - Ex-Bayern-Profi Jérôme Boateng soll bei Manchester City (Saison 2010/2011) eine Klausel im Vertrag gehabt haben, nach der sein Dobermann mit Blick auf Quarantäneprobleme vom Verein verschifft werden musste, Ronaldinho ließ sich angeblich von seinem Arbeitgeber Flamengo (2012 bis 2014) zusichern, dass er an zwei Nächten in der Woche Party machen dürfe – im Falle des Münchner Neu-Profis Sadio Mané heuert dessen bester Kumpel beim FC Bayern II an.

Mané-Kumpel Azankpo soll beim FC Bayern II unterschrieben haben

Wie das senegalesische Sportportal "Taggat" berichtet, hat Desire Segbe Azankpo einen Zwei-Jahres-Vertrag beim aktuellen Regionalliga-Dritten unterschrieben. Dass dabei tatsächlich Mané seine Hände mit im Spiel hatte, ist nicht überliefert. Der Wechsel wurde bis dato nicht von offizieller Seite bestätigt.

Feststeht: Azankpo chauffierte Mané in dessen ersten Tagen beim FC Bayern zum Training und zu diversen Terminen. Nun trägt er offensichtlich selbst bald das Trikot des FC Bayern.

Desire Segbe Azankpo: Nationalspieler aus dem Benin war zuletzt vereinslos

Der 29-jährige Angreifer ist kein gänzlich ungeschriebenes Blatt, vermochte sich aber im Gegensatz zu Kumpel Mané (30) nicht auf der ganz großen Bühne durchzusetzen.

Die beiden waren einst über das senegalesische Talentprojekt "Generation Foot" zum FC Metz gekommen – für den Nationalspieler aus dem Benin (15 Länderspiele) begann danach eine Tour durch Klubs in Luxemburg, Slowakei, Rumänien, England und Frankreich. Zuletzt war Azankpo vereinslos.