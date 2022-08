Video: Das sagt Robert Lewandowski nach seinem Abschiedsbesuch beim FC Bayern

Am Dienstag hat sich Robert Lewandowski an der Säbener Straße von seinen ehemaligen Teamkollegen und den Mitarbeitern des FC Bayern verabschiedet. Nach seinen kritischen Aussagen zuletzt gab es auch ein Gespräch mit den Verantwortlichen. Der Lewy-Abgang im Video.

München - Nun ist das Kapitel Robert Lewandowski beim FC Bayern endgültig abgeschlossen! Am Dienstag hat der Weltfußballer noch ein letztes Mal an der Säbener Straße vorbeigeschaut. Neben einer Verabschiedung von seinen Ex-Teamkollegen und Mitarbeitern gab es auch ein klärendes Gespräch mit den Bossen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Lewandowski: "Jetzt kann ich mit sauberem Herzen weitergehen"

"Ich werde immer dankbar sein. Die letzten Wochen waren schwierig für alle", sagte Robert Lewandowski mit glasigen Augen gegenüber "Sky Sport News", als er in seinem roten Audi letztmals aus der Tiefgarage am Trainingsgelände fuhr. "Jetzt kann ich mit sauberem Herzen weitergehen. Ich habe mich bei allen für ihre Unterstützung bedankt. Es waren emotionale und schwierige Momente für mich", so der Torjäger weiter.

Zuletzt hatte Lewandowski öffentlich gegen die Bayern nachgetreten und den Verantwortlichen vorgeworfen, "Bullshit" über seine Person erzählt zu haben. Mit den Bossen, die auf die Aussagen mit Unverständnis reagierten, gab es daher am Dienstag ein klärendes Gespräch. "Es ist alles okay. Ich habe mich mit allen getroffen und mich bedankt. Ich werde nie vergessen, was ich hier bekommen und erlebt habe", meinte der 34-Jährige dazu.

Das komplette Interview mit Robert Lewandowski sehen Sie im Video oben!