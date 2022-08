Bei Champions-League-Sieg: Sadio Mané gibt Bayern-Fans Frisuren-Versprechen

Sadio Mané hat mit dem FC Bayern viel vor. Sollte es klappen mit dem Coup in der Champions League, will sich der Senegalese rote Strähnen färben lassen, wie er den Fans nun verspricht.

München - Der blonde Streifen im Haar galt bislang als Markenzeichen von Bayern Münchens Stürmer Sadio Mané. In rund zehn Monaten könnte sich die Farbe des auffälligen Farbtupfers in der Frisur des Senegalesen ändern. "Wenn wir die Champions League gewinnen, färbe ich ihn rot", kündigte der 30-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Vereinsinterview an.

Seinen blonden Streifen trägt Afrikas "Fußballer des Jahres" laut eigener Aussage seit etwa zehn Jahren. "Zuerst wollte ich es nicht machen, weil ich wusste, dass meine Eltern nie damit einverstanden sein würden. Aber dann beschloss ich, es zu wagen", berichtete der ehemalige Liverpool-Spieler rückblickend.

Manés Eltern reagierten negativ auf dessen neue Frisur

Die Reaktion seiner Eltern ließ nicht lange auf sich warten. "Sadio, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Es sieht nicht schön aus. Mach es weg!", sollen sie gesagt haben. Inzwischen haben sich wohl auch Mama und Papa Mané an die extravagante Haarpracht gewöhnt.

Damit die Bayern-Fans die neue Frisur ihres Angreifers bewundern können, brauchen die Münchner eine deutlichere Leistungssteigerung in der Königsklasse. In der vergangenen Saison scheiterte das Team von Trainer Julian Nagelsmann bereits im Viertelfinale am FC Villarreal. Das Champions-League-Finale steigt am 10. Juni 2023 in Istanbul.

Mané: "Das Miteinander zählt, nicht das Individuum"

Einer der wichtigsten Protagonisten soll dabei Mané werden, der Ende Juni vom FC Liverpool verpflichtet wurde. Der Senegalese gilt neben Matthijs de Ligt als der neue Star im Team des deutschen Rekordmeisters – und doch will der Offensivspieler seine Rolle nicht überbewerten.

"Das Miteinander zählt, nicht das Individuum", betonte Mané. "Ich will für meine Teamkollegen bis an die Grenzen gehen: Tore schießen, Vorlagen liefern und Spiele gewinnen."

Mané: "Ich sehe mich überhaupt nicht als Weltstar"

Als großer Star sieht er sich selbst nicht. "Mit solchen Begriffen kann ich wenig anfangen. Mir geht es nur darum, Teil des Teams zu sein", sagte der 30 Jahre alte Stürmer bescheiden: "Ich sehe mich überhaupt nicht als Weltstar." Das berühmte Mia san mia der Bayern bedeute für ihn, "dass das Team immer an erster Stelle kommt."

Im Supercup-Spektakel gegen RB Leipzig (5:3) hatte Mané sein erstes Pflichtspieltor im Trikot der Bayern erzielt. Am Freitag (20.30 Uhr, Sat1, Sky und im AZ-Liveticker) will der Angreifer nachlegen. Dann gastieren die Münchner zum Bundesliga-Auftakt bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.