FC Bayern: Thomas Müller positiv auf Coronavirus getestet

Der nächste coronabedingte Ausfall beim FC Bayern: Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird unter anderem das Finale der Klub-WM gegen Tigres verpassen.

München - Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die Münchner am Donnerstag wenige Stunden vor dem Finale der Klub-WM gegen UNAL Tigres (19 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) mit.

Müller habe sich sofort in Isolation begeben, heißt es von Bayern-Seite. "Nach seiner Rückkehr nach München wird er sich umgehend in Quarantäne begeben. Der FC Bayern hat sich mit den zuständigen Behörden abgestimmt", teilen die Münchner mit. Am Donnerstag habe sich das komplette Team einem weiteren Test unterzogen, ein weiteres positives Ergebnis gab es nicht.

Thomas Müller fehlt im Finale der Klub-WM

Damit fehlt Bayerns Offensivspieler das Finale der Klub-WM am Donnerstagabend gegen UANL Tigres. Zuletzt hatten sich auch Leon Goretzka und Javi Martínez mit Corona infiziert und sind gar nicht erst nach Katar gereist.