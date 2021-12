FC Bayern: Thomas Müller knackt nächsten Rekord - und zieht nach dem Spiel blank

Thomas Müller bereitet weiter fleißig Tore vor und stellt beim 5:0-Sieg in Stuttgart einen neuen Vorlagen-Rekord auf. Nach dem Spiel gab es vom Nationalspieler ein spezielles Geschenk für einen jungen Fan.

München/Stuttgart - Auch wenn sich Thomas Müller bei der 5:0-Gala beim VfB Stuttgart am Dienstag nicht selbst in die Torschützenliste eintragen konnte, stellte der Nationalspieler seine enorme Gefährlichkeit einmal mehr unter Beweis. In der 53. Minute bereitete der Ur-Bayer den Treffer zum 2:0 durch Serge Gnabry vor, knapp 20 Minuten später assistierte der 32-Jährige erneut für Bayerns Chefkoch.

Assist-König Müller stellt neuen Vorlagen-Rekord auf

Es waren bereits Müllers Vorlagen Nummer elf und zwölf in dieser Hinrunde. So viele Treffer hat seit Beginn der detaillierten Datenerfassung noch nie ein Spieler in der ersten Saisonhälfte vorbereitet.

Insgesamt kommt Müller mittlerweile übrigens schon auf ganze 24 Bundesliga-Assists in diesem Kalenderjahr, auch das hat vor ihm noch nie ein Spieler in Europas Top-Fünf-Ligen geschafft.

Entsprechend gut gelaunt zeigte sich der gebürtige Pähler nach dem Sieg gegen die Schwaben, der den Bayern die 25. Herbstmeisterschaft (natürlich Rekord!) sicherte. Zur Feier des Tages machte Müller noch einen jungen Fan auf der Tribüne glücklich – und zwar mit einem besonderen Geschenk.

Thomas Müller schenkt jungem Fan seine Hose

"Müller, kann ich deine Hose haben? Bitte?!", hatte der Junge zuvor gerufen. Müller zierte sich zunächst, woraufhin der Fan weiter flehte: "Bitte! Deine Sprüche sind die besten!" Müller schmunzelte verschmitzt, zog die Hose aus und warf sie zu dem jungen Fan auf die Tribüne.

Bei der Begegnung in der Mercedes-Benz Arena waren wegen der Pandemie nur 750 Zuschauer zugelassen. Sie alle saßen wie der Müller-Fan auf der Haupttribüne, vor der nach dem Spiel die TV-Interviews geführt wurden – mit Müller.