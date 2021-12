"Liebe solche Spieler": Bayern-Coach Nagelsmann schwärmt von Roca - und gesteht Fehler ein

Aufgrund zahlreicher Verletzungen im zentralen Mittelfeld durfte Dauer-Reservist Marc Roca beim VfB Stuttgart von Beginn an ran - und wusste bei seinem Startelf-Debüt zu überzeugen. Trainer Julian Nagelsmann verteilt ein Sonderlob und gibt sich selbstkritisch.

München/Stuttgart - Die Schlagzeilen schrieben sich praktisch von alleine an diesem Dienstagabend in Stuttgart. Durch den 5:0-Sieg über den VfB sicherte sich der FC Bayern zum 25. Mal die Herbstmeisterschaft. Serge Gnabry trug sich gegen seinen Ex-Klub gleich drei Mal in die Torschützenliste ein und steuerte zudem noch zwei Assists bei. Der Doppelpack von Robert Lewandowski, der mit nun 42 Bundesliga-Treffern in diesem Jahr den Rekord von Gerd Müller einstellte, wirkte da schon fast wie Dienst nach Vorschrift.

Nagelsmann gerät bei Roca ins Schwärmen

Trainer Julian Nagelsmann verteilte nach dem Schützenfest im Ländle vor versammelter Mannschaft eines seiner seltenen Sonderlobe. Empfänger war jedoch ein Spieler, von dem man es vor der Partie nicht unbedingt erwarten konnte: Marc Roca.

"Das mache ich selten, aber Marc hat es extrem verdient, ich liebe solche Spieler", sagte der Coach, der den Spanier nach dessen Auswechslung in der 75. Minute für mehrere Sekunden innig umarmte.

Nagelsmann: Es war ein Fehler, Roca so selten zu bringen

Roca habe "gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so selten zu bringen". Der 25-Jährige stand in Stuttgart erstmals in dieser Saison in der Startelf, zuvor hatte er in der Bundesliga nur 25 Minuten auf dem Platz gestanden - am vergangenen Samstag gegen den FSV Mainz 05 (2:1). Er durfte ran, weil vier Sechser fehlten: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer.

"Dann so reinzukommen, wie er gekämpft und Gas gegeben hat - das war eine herausragende Leistung", sagte Nagelsmann. Roca sei überdies "menschlich" top, habe "ein riesen Herz" und "starken Charakter. Er ist kein Mäuschen und hat den Anspruch, öfter zu spielen. Das tut er auch kund - und das ist gut so."