FC Bayern stellt negativen Vereinsrekord auf - defensiv noch schlechter als unter Klinsmann

Der FC Bayern gewinnt auch gegen den FSV Mainz 05, geht aber in der Bundesliga zum achten Mal in Folge mit 0:1 in Rückstand - und stellt damit einen negativen Vereinsrekord auf.

04. Januar 2021 - 09:21 Uhr | AZ

Manuel Neuer musste gegen Mainz 05 zwei Mal hinter sich greifen. © firo/Augenklick