FC Bayern startet Vorbereitung auf den VfL Wolfsburg

München – Der zweite Spieltag in der Bundesliga steht an. Für den FC Bayern heißt das vorbereiten aufs große Wiedersehen. Beim VfL Wolfsburg steht nämlich Ex-Bayern Coach Nico Kovac an der Linie. Da will man sich nun wirklich keine Blöße geben. Die Vorzeichen sind klar. Der Bayern-Express rollt durchs Land, die Wölfe holten mit Glück einen Punkt gegen Rückkehrer Werder Bremen.

Trainingsfrei – nicht für alle Bayern Kicker

Julian Nagelsmann und alle Bayern-Fans waren happy mit dem Saisonstart. Während die meisten Fans am Montag wieder zur Arbeit mussten, gab es für die Kicker von der Isar am Montag zur Belohnung einen Tag frei. Nur Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, Mathys Tel und Sadio Mané hatten eine individuelle Einheit absolviert und drehten ihre Runden an der Säbener.

Choupo-Moting zurück im Training

Am Dienstag wurde es dann voller in der Kabine am Trainingszentrum. Coach Julian Nagelsmann trainierte fast zwei Stunden mit seiner Mannschaft. Eric Maxim Choupo-Moting arbeitete nach seiner Nierenstein-Operation individuell. Was wird der Coach ihnen mitgegeben haben? Weiter Vollgas auch gegen Wolfsburg. Die Offensiv-Maschine des FC Bayern läuft schon jetzt auf Hochtouren. Die Wölfe mogeln sich so durch den Alltag. Ein Dusel-Sieg im Pokal folgte ein 2:2 gegen Werder Bremen.

VfL Wolfsburg kommt als Underdog nach München

„Wir nehmen den Titel als Underdog an und werden alles reinhauen“, verspricht VfL-Mittelfeld-Profi Patrick Wimmer im Interview mit der . „Wir müssen ein oder zwei Tore machen, dann gewinnen wir das Spiel.“ Klingt soweit erst mal logisch. Nico Kovac wird seinem österreichischem Offensiv-Dribbler auch vor seinem Landmann Marcel Sabitzer warnen. Der Sechser ist, wie fast alle Bayern gut drauf und wird Wimmer mit ziemlicher Sicherheit am Sonntag ab 17:30 Uhr auf den Füßen stehen.