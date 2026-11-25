Bayerns Lazarett ist prall gefüllt, der Rekordmeister hat einen klaren Fahrplan für die Rückkehr der angeschlagenen Stars. Nur bei Michael Olise herrschen offenbar mehr Fragezeichen als gedacht.

Eigentlich sah bei Michael Olise alles nach Entwarnung aus. Der Offensivstar des FC Bayern, der sich im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (1:1) eine Fußprellung zugezogen hatte und danach einen Spezialschuh trug, sollte am kommenden Samstag in der Partie beim Hamburger SV in den Kader zurückkehren. Diese Prognose gab Präsident Herbert Hainer am Samstag nach der Jahreshauptversammlung ab. Fürs Champions-League-Spiel bei Lille OSC reiche es wohl noch nicht, sagte Hainer, aber für den HSV.

Doch dann kam der Auftritt von Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz in Lille. Der Belgier zählte auf Nachfrage die vielen Verletzten der Bayern auf und sprach über den Zeitpunkt ihrer Rückkehr. Bei Olise klang er überraschend defensiv: "In den nächsten zwei Wochen hoffen wir, dass wir Jamal (Musiala) wieder fit bekommen, Lucho (Luis Díaz) wieder fit bekommen, vielleicht auch Serge Gnabry und Alphonso Davies. Und irgendwann kommt auch Michael zurück – hoffentlich mit nicht zu langem Warten. Die Voraussagen sind schon so, dass die Mannschaft sich schnell wieder aufbauen wird. Harry (Kane) und (Ismael) Saibari werden länger raus sein."

Bayern-Coach Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Lille. © Sven Hoppe

Eberl über Olise: "Es ist nur ein Schmerzthema"

Während die noch nicht ganz fitten Musiala (nach Muskelfaserriss) und Díaz (Muskelbündelriss) bereits in Lille zum Aufgebot zählen, blieb Olise in München. Der Franzose war auf dem Trainingsplatz zu sehen. "Er ist heute locker gelaufen", berichtete Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Dienstag: "Es ist nur ein Schmerzthema – und Gott sei Dank kein strukturelles Thema. Die Schmerzen waren aber jetzt noch so, dass wir das Risiko nicht eingehen wollten, ihn in Lille dabei zu haben – was aber Hamburg nicht ausschließt."

Ja, was denn nun? Gut möglich, dass sich Kompany nicht ganz präzise ausdrückte. Denn als es noch mal um die lädierten Profis ging, meinte er: "Wir müssen es einfach gemeinsam schaffen, dass die Jungs, die jetzt zurückkommen aus einer Verletzung, und dann ist Jamal einer davon, Lucho, bald kommt Phonzy, dann kommt Serge, dann kommt Michael, oder egal in welcher Ordnung, dass die Jungs so schnell wie möglich diese 100 Prozent Fitness wieder schaffen. Aber diese Reintegration ist unterschiedlich für jeden Spieler."

Wann die verletzten Bayern-Stars ihr Comeback feiern sollen

Der bayerische Comeback-Plan. Sollte Olise fürs HSV-Spiel nicht rechtzeitig fit werden, wäre er zumindest für die Begegnung im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC am 1. Dezember wohl wieder eine Option. Die Berliner führen die 2. Liga souverän an, sie sind ein gefährlicher Gegner.

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Davies (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Gnabry (Adduktorenausriss im Oberschenkel) könnten laut der Kompany-Rechnung in der Champions League gegen Slavia Prag am 8. Dezember ein Thema werden. Bei Gnabry war man ursprünglich davon ausgegangen, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen würde. Nun gibt es aber Hoffnung, dass es früher klappt. Gut für Bayern!

Serge Gnabry (l.) und Alphonso Davies sind verletzt. (Archivbild) © IMAGO/Avanti

Neuer, Kane und Saibari kehren erst im neuen Jahr zurück

Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem Brasilien-Urlaub am Mittwoch wieder in München erwartet wurde, soll nach AZ-Informationen im Januar zurückkehren. Der 40-jährige Torhüter hatte sich einen Sehnenteilriss im Fuß zugezogen und wird aktuell von Jonas Urbig vertreten. Bayern eröffnet das Jahr 2027 am 9. Januar mit dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach.

Stürmer Kane wird nach seinem Syndesmosebandriss im Sprunggelenk wohl mindestens bis Ende Februar ausfallen. Saibari, der die gleiche Verletzung hat, könnte je nach Heilungsverlauf drei bis vier Wochen früher wieder zur Verfügung stehen. Das Bayern-Lazarett wird also noch einige Zeit gefüllt sein.