FC Bayern: Robert Lewandowski muss offenbar Training abbrechen

Muss Robert Lewandowski schon wieder pausieren? Einem Bericht zufolge hat der Torjäger des FC Bayern am Donnerstag die Trainingseinheit vorzeitig abgebrochen.

Grassau - Der FC Bayern bangt offenbar erneut um Robert Lewandowski! Laut einem Bericht der " " hat der polnische Superstar die erste Einheit im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee nach 40 Minuten vorzeitig abgebrochen. Lewandowski hat sich demnach ohne Fremdeinwirkung verletzt und ging daraufhin zusammen mit Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne und Physio Gianni Bianchi zurück ins Hotel.

Lewandowski braucht nur noch ein Tor zum Müller-Rekord

Für den 32-Jährigen käme eine erneute Verletzung zur absoluten Unzeit. Während es für den FC Bayern nach der gewonnenen Meisterschaft sportlich um nichts mehr geht, will Lewandowski unbedingt noch den historischen 40-Tore-Rekord von Gerd Müller einstellen. Dazu muss er in den beiden verbleibenden Spielen beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) und gegen den FC Augsburg am Wochenende darauf nur noch einen Treffer erzielen.

Ob der Angreifer am Samstag ausfällt ist unklar. Der FC Bayern äußerte sich zunächst nicht zur vermeintlichen Verletzung des Weltfußballers.

Lewandowski hatte bereits im April vier Ligapartien und das Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain wegen einer Bänderverletzung im Knie verpasst. Im Sommer steht für den Angreifer auch noch die Europameisterschaft mit Polen im Fokus.