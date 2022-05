FC Bayern: Nach Neuer-Verlängerung – Wie geht's jetzt mit Nübel weiter?

Die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern hat auch Einfluss auf den weiteren Karriereverlauf von Alexander Nübel. Dessen Berater hat sich nun zur aktuellen Situation der 25-Jährigen geäußert.

Noch bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen: Alexander Nübel.

München - Der Kapitän bleibt an Board! Es hatte sich angedeutet, am Montag machte es der FC Bayern offiziell: Manuel Neuer hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Somit herrscht nun endgültig Klarheit auf der Torhüterposition. Der 34-jährige Weltmeister wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen. Sven Ulreich, dessen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängert wurde, ist weiter Neuers Backup.

Doch was passiert jetzt mit Alexander Nübel?

"Das ist kein Problem": Nübel-Berater über Neuer-Verlängerung

"Stand jetzt, kehre ich 2023 zurück", sagte er zuletzt in einer Medienrunde, fügte aber an: "Wenn Manuel noch da ist, glaube ich, wird das nichts mehr." Dieser Fall ist nun eingetreten, Neuer wird auch 2023 noch den Kasten der Münchner hüten.

Doch Nübels Berater Stefan Backs sieht die derzeitige Konstellation rund um die Torwartposition beim Rekordmeister gelassen. "Der FC Bayern hat uns frühzeitig darüber informiert, mit Manuel Neuer bis 2024 verlängern zu wollen", sagt Backs im Interview bei " ". "Das ist kein Problem, an der Situation von Alex hat sich dadurch erstmal sowieso nichts geändert."

Enger Austausch zwischen Nübel und dem FC Bayern

Der zweijährige Leihvertrag von Nübel läuft 2023 bei der AS Monaco aus. Sein Ziel sei es weiterhin "sich langfristig beim FC Bayern zu behaupten", erklärt sein Berater. "Wir sind in einem engen und transparenten Austausch mit den Verantwortlichen des FC Bayern und werden die Situation nach der nächsten Saison neu bewerten. Dann gilt es zu entscheiden, ob wir seinen Vertrag noch einmal verlängern oder nicht."

Der 25-Jährige wechselte 2020 ablösefrei von Schalke 04 an die Isar und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. In seinem ersten Bayern-Jahr kam er aber nur auf vier Einsätze, es folgte die Leihe nach Monaco. Bei den Franzosen sammelt Nübel derzeit reichlich Spielpraxis und Selbstvertrauen. Sofort als Nummer eins gesetzt, stand er in der vergangenen Spielzeit in allen 38 Liga-Spielen über die volle Distanz im Kasten der Monegassen.

Neuer auch nach 2024 bei Bayern? Nübel-Seite müsste sich "umorientieren"

Für Nübels weiteren Karriereverlauf ist entscheidend, wie es mit Neuer nach der Saison 2023/24 beim FC Bayern weitergeht. "Sollte sich abzeichnen, dass Manuel Neuer auch über die EM 2024 hinaus im Tor des FC Bayern stehen wird, müssten wir uns umorientieren", erklärt Backs. "Einige Vereine aus der Bundesliga und aus anderen europäischen Ligen erkundigen sich immer mal wieder nach Alex. Der Fokus liegt aber voll auf Monaco."

Mit den Monegassen will Nübel im Sommer die Champions-League-Qualifikation überstehen und in die Königsklasse einziehen. Vielleicht kann er dann ja sogar im direkten Aufeinandertreffen mit den Bayern sein Können unter Beweis stellen.