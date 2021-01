FC Bayern: Nach Frust-Interview - Thomas Müller geht auf ARD-Reporterin zu

Thomas Müller war nach dem blamablen Ausscheiden im DFB-Pokal bei Holstein Kiel mächtig bedient. Auf eine Frage der Reporterin reagiert der Bayern-Star äußerst gereizt - später schlug er via Social Media versöhnliche Töne an.

München - Thomas Müller hat sich nach seinem Frust-Interview in der ARD nach der Pokal-Blamage des FC Bayern bei Holstein Kiel (5:6 i.E.) auf die Reporterin Valeska Homburg zubewegt. "Das hätten wir wohl beide etwas besser hinkriegen können - nichts für ungut", schrieb Angreifer bei Instagram an die Journalistin.

Seinen Beitrag schloss Müller mit verschiedenen Hashtags, darunter: "Verlieren muss man können" und "ist aber überhaupt nicht meins". Außerdem gratulierte er dem Zweitligisten zum Achtelfinal-Einzug, "das ging bei all dem Frust vorhin im Interview ein wenig unter".

Müller faucht Reporterin an: "Sie lachen jetzt hier!"

Was war passiert? Die ARD hatte Müller im Anschluss an das sensationelle Pokal-Aus gefragt, wie denn die Stimmung in der Kabine der Bayern sei, konnte sich dabei aber ein Lachen nicht verkneifen. "Was denken Sie? Sie lachen jetzt hier!", antwortete Müller patzig.

Homburg versuchte, die Lage zu retten: "Ich lache nicht. Ich nehme das sehr...", sagte sie, ehe Müller sie unterbrach und schimpfte: "Natürlich haben Sie gelacht!"