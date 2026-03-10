Der FC Bayern Basketball setzt mit der vorzeitigen Verlängerung von Schlüsselspieler Andreas Obst ein wichtiges Statement. Neben Ehrenpräsident Uli Hoeneß freuen sich auch Jamal Musiala und Alphonso: "Er bringt Magie auf den Court."

Richtungsweisende Vertragsverlängerung beim FC Bayern Basketball: Andreas Obst hat seinen zum Saisonende auslaufenden Kontrakt bei den Münchnern vorzeitig bis 2029 ausgedehnt. Und das, obwohl der Welt- und Europameister von europäischen Topclubs umworben war und sogar mit Teams aus der Eliteliga NBA sprach. Ein absolutes Statement des FCBB, das nicht nur bei Uli Hoeneß, sondern auch bei Jamal Musiala und Alphonso Davies für Freude sorgt.

Die beiden Fußball-Stars sind bekennende Basketball-Fans und besuchen auch regelmäßig die Spiele ihrer korbjagenden Kollegen. "Gratulation an Andi zu seiner Vertragsverlängerung. Ich kann es kaum abwarten, ihn wieder im BMW Park oder im SAP Garden zu sehen, seine Magie, die er auf den Court bringt. Wie alle bin ich sehr happy, dass er bei Bayern bleibt", sagt Davies. Musiala ergänzt: "Wir sind alle glücklich, dass Andi Obst beim FC Bayern verlängert hat. Phonzy und ich und alle anderen werden ihm weiter in den nächsten Jahren zusehen."

Jamal Musiala und Alphonso Davies sind regelmäßig bei Heimspielen der Bayern-Basketballer in der Halle. © IMAGO/kolbert-press

Novum: FC Bayern widmet Obst eine Merch-Kollektion

Bei den Basketballern zählt Obst zu den absoluten Schlüsselspielern. In der EuroLeague, der höchsten europäischen Spielklasse, erreichte der 29-Jährige diese Saison schon dreimal die Marke von mindestens 30 Punkten und hat bisher, bei einer Quote von 40,2 Prozent, 86 Dreier getroffen – so viele wie kein anderer Spieler. Seine elf Dreier in einer Partie, erzielt vor einem Jahr gegen den FC Barcelona, sind Rekord.

Wie wichtig die Verlängerung mit Obst ist, zeigt sich auch daran, dass der FC Bayern erstmals überhaupt einem Spieler eine eigene kleine Merch-Kollektion mit T-Shirts, Caps und Tassen gewidmet hat. "Der FC Bayern ist dafür bekannt, seine Sportgrößen fest im Verein zu verankern. Dieses Novum für unseren Verein ist ein besonderes Zeichen unserer Wertschätzung für Andi Obst", sagt Präsident Herbert Hainer.

Für ihn selbst sei dies "schon verrückt und ich muss mich da selbst kneifen, dass das passiert", so Obst: "Diese Wertschätzung macht mich sehr stolz. Ich finde das Shirt cool und meiner Oma und meinem Opa werde ich sicher ein paar Tassen schenken; dann können sie mich morgens beim Tee gleich sehen."

Auch Uli Hoeneß freut sich über Obst-Verlängerung

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der die Weiterentwicklung der Basketball-Abteilung über Jahre hinweg tatkräftig vorangetrieben hat, freut sich über den Verbleib des Top-Stars. "Das ist nicht nur eine sportliche Bereicherung – Andi ist auch ein toller Kerl und passt wunderbar zum FC Bayern", so Hoeneß: "Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass die Verantwortlichen ihm in den nächsten Jahren eine Mannschaft zur Seite stellen können, mit der er noch größere, vor allem internationale Erfolge feiern kann." Musiala und Davies hätten sicher nichts dagegen...